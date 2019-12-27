حاولت قتله.. شاهد لحظة هجوم سمكة "أبو سيف" على سائح داخل المياه

كشف مقطع فيديو تم التقاطه في جزيرة تايلاند عن سمكة «أبو سيف» أثناء مهاجمتها لـ سائح ومحاولة قتله بالدوران حوله وتعقبه داخل المياه.





مقابل سواحل تشومفون جنوب تايلاند قرر مجموعة من السياح ممارسة هواية الغوص في المياه حول مراكب الصيد الموجودة في تلك المنطقة، لكن المتعة تحولت إلى كارثة عندما اعترضت سمكة "أبو سيف" فجأة طريق أحد السياح أثناء غوصه داخل المياه وبدأت بالدوران حوله مما أثار فزعه الشديد.





كانت السمكة تبدو غاضبة بشدة فحاول السائح إبعادها عنه بتحريك يديه لكنها بدلًا من أن تبتعد قامت فجأة بالإسراع تجاهه موجهة "السيف" الموجود في فكها العلوي ناحيته.



