7 قباب أهمها شفق نور.. مدافن العائلة المالكة بالإمام الشافعي تتحدث عن نفسها.. صور

أصدرت الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية في وزارة الآثار الجزء الثاني من سلسلة"آثار تتكلم"، وهي منشورات عن المواقع الأثرية لتوعية الناس بها، وذلك ضمن نشاط الوعي الأثري للإدارة.





وكشف د.محمد شعبان معاون وزير الآثار للخدمات الرقمية والمشرف على الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية أنهم يقدمون المعلومات الموثقة عن المواقع الأثرية المختلفة بطريقة مختلفة، ويرويها الموقع الأثري نفسه وكأنه إنسان يتحدث، وهذه المرة عن مدافن العائلة المالكة في الإمام الشافعي.





ويقول الموقع الأثري: أنا مدافن محمد على معروف بمدافن العائلة المالكة ،أقع في قرافة الإمام الشافعي بشارع الإمام الليث يرجع تاريخ إنشائى إلى عام 1220هـ/1805م أنشأني محمد على باشا الكبير مؤسس الأَسرة العلوية فى مصر .





احتوى على سبع قباب أسفلها عدد كبير من المدافن ولى واجهة واحدة ، أما مدخلى فهو بارز عن الواجهة ، وعلى جانبيه دعامتين على هيئة برجين حجريين يتوجان من أعلى بقمة بصلية الشكل، وتعلو المقابر الملكية شواهد ( أعمدة ) تحتوى على أسماء وتواريخ الوفاة ونبذة صغيرة عن صاحب المقبرة تاريخه بين أفراد الأسرة .





وتحتوى تركيبات المقابر على نقوش هندسية وزخارف فنية مذهبة ونحاسية وفضية وملونة بألوان زاهية، وتحيطها الشبابيك المصنوعة من الزجاج الملون والمعشق بالجص ،ويعلو شاهد كل مقبرة من مقابر رجال الأسرة العلوية طربوش ، بينما يعلو شاهد مقابر النساء تاج مطرز وجميع المقابر مطعمة بنقوش بالغة التركيب بحروف عربية وتركية.





أهم المدافن بى مدفن شفق نور ( والدة الخديوي توفيق) والتي توفت سنة 1301هـ وهو مدفن فريد من الناحية المعمارية والزخرفية يعلو قبرها ابيات من الشعر تحمل اسمها واسم ابنها وهى قصائد مكتوبة باللغة التركية وهى اللغة نفسها التى كتب بها نص شاهد القبر ،وكذلك يحتوى قبر الوالده باشا شفق نور على قطعه من كسوه الكعبه المشرفة التى احتقظت بها كى تتبرك بها





و مدفن طوسون باشا بن محمد علي باشا الذي توفي سنة 1231هـ وهو داخل مقصورة من البرونز مستطيلة الشكل تحتوى على نقوش وزخارف بازة تشبه مقصورة والده الموجودة بالقلعة ومن أفخم وأكبر المدافن مدفن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا الذي توفي سنة 1264هـ من حيث دقة الزخارف النباتية والكتابية.

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‏ وتتميز مقبرتى بتداخل نقوش الباروك مع الآيات القرآنية والحروف العربية فى وحدات زخرفية رائعة ، ويمكن للزائر للمقابر الملكية أن يلاحظ سيره فن الباروك على المقابر بزخارفه المذهبة التى تسيطر على معظم منشآتهم حتى وصلت تلك الزخارف وفنون الباروك الى المقابر .

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