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رياضة

طارق التائب يعلن موعد مباراة اعتزاله بين الأهلي والهلال السعودي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
طارق التائب نجم منتخب
طارق التائب نجم منتخب ليبيا
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ياسمين تيسير
كشف طارق التائب نجم منتخب ليبيا السابق عن موعد مباراة اعتزاله بين الأهلي والهلال السعودي خلال الفترة المقبلة حيث أكد أنه عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لتحديد الموعد.

وأكد طارق التائب في تصريحات تليفزيونية أن الأهلي مازال يدرس جدول مبارياته في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا لتحديد الموعد المناسب لإقامة المباراة. 

وأضاف أن المباراة ستقام في الفترة من 15 يناير المقبل وحتى نهاية الشهر.

وأكمل طارق التائب أنه يستعد جيدا للمباراة حيث يرغب في خوض المباراة كاملة ويشارك حاليا في بطولة المعتزلين فوق 40 عام ينظمها الاتحاد التركي .
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