طارق التائب يعلن موعد مباراة اعتزاله بين الأهلي والهلال السعودي

كشف طارق التائب نجم منتخب ليبيا السابق عن موعد مباراة اعتزاله بين الأهلي والهلال السعودي خلال الفترة المقبلة حيث أكد أنه عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لتحديد الموعد.





وأكد طارق التائب في تصريحات تليفزيونية أن الأهلي مازال يدرس جدول مبارياته في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا لتحديد الموعد المناسب لإقامة المباراة.





وأضاف أن المباراة ستقام في الفترة من 15 يناير المقبل وحتى نهاية الشهر.



