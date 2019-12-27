AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد أحدث ظهور لسيرين عبد النور مع أولادها احتفالا بالكريسماس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:24 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد هاني
نشرت المطربة سيرين عبد النور، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، بإطلالة طبيعية وجذابة للغاية، حيث قامت بالتقاط صورة لها مع زوجها و أولادها في منزلها، وهي تتابع تفاعل متابعيها على صفحتها، وجائت بعض التعليقات كالآتي : الله يحميكن ويخليكن لبعض.. أجمل عائلة الله يحفظكن من كل شر ..أجمل فنانة في الوطن العربي كل عام وانتي بخير .

وعلقت المطربة سيرين عبد النور، على صورتها، وكتبت : افضل من كل الهدايا يللي حول شجرة عيد الميلاد وجود عائلة سعيدة متعلقة ببعضها.

ولم تتكلف المطربة سيرين عبد النور في ارتداء الإكسسورات، حيث ظهرت بإطلالة طبيعية ورقيقة، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها مع عائلتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة ابن شقيقة سيرين عبد النور بالسرطان.. تفاصيل

نور القلب.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

إطلالة رقيقة.. سيرين عبد النور تخطف قلوب متابعيها فى أحدث ظهور  

ناعمة وأنثوية.. هيدي كرم تفاجئ متابعيها بـ إطلالة جديدة

روتين العناية اليومي.. شاهد| مكياج سيرين عبد النور المفضل

بملابس منزلية.. سيرين عبد النور توجه رسالة لمتابعيها

ترشيحاتنا

أمير مرتضي: المؤجلات سر تتويج الأهلي بالدوري الموسم الماضي

الزمالك يحسم الجدل حول قرب انضمام عبدالله السعيد للفريق خلال الميركاتو الشتوي

الصور الأولى لـ حفرية زاحف بحري عملاق عمره 70 مليون سنة بالوادي الجديد

لأول مرة...الزمالك يكشف عن موقفه من انضمام كهربا لـ الأهلي ومصير بوطيب

أنا مش رقاصة.. محمد سعد: اعتذرت عن مسرحية علاء الدين بسبب مجدى الهوارى

هشام عباس يوضح لماذا رفض دور أحمد السقا بـ صعيدي في الجامعة الأمريكية

AdvertisementS

الزمالك يكشف حقيقة استقالة مرتضى منصور من رئاسة النادى

بالفيديو.. رد فعل محمد صلاح لحظة خروجه بديلا أمام ليستر سيتي

أول رد فعل من بيراميدز بعد أنباء انتقال عبد الله السعيد لـ الزمالك

هل يفعلها مرتضى منصور | تطور مفاجئ فى صفقة انتقال عبدالله السعيد لـ الزمالك

دواء مجاني يعالج ٤٤٦ مرضا.. مشروب لا تتوقف عن تناوله أبدا

دوري للسحرة | عدلي القيعي يكشف رد سيد عبد الحفيظ عن الاستعانة بالسحر فى الأهلى

الصور الأولى لـ حفرية زاحف بحري عملاق عمره 70 مليون سنة بالوادي الجديد

إصابة مواطن سعودي بحرق في عينه بعد نظره إلى الشمس لثوان فقط وقت الكسوف

أخبار الحوادث.. شات إباحي وفيديوهات جنسية تكشف جريمة قتل الزوجة الخائنة لزوجها بالزيتون.. 5 أشخاص يطلقون النار على جواهرجي فى العياط

حمدى النقاز يكشف حقيقة طلب العودة لـ الزمالك

أنا مش رقاصة.. محمد سعد: اعتذرت عن مسرحية علاء الدين بسبب مجدى الهوارى

بالشعر المجعد.. رضوى الشربيني بإطلالة الفراشة تبهر جمهورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة مواطن سعودي بحرق في عينه بعد نظره إلى الشمس لثوان فقط وقت الكسوف

مطرب أمريكي شهير يثير الجدل بإلقاء الأموال على الفقراء في الهواء

اختبر قوة ملاحظتك وحدد الاختلافات في الصورة خلال 60 ثانية