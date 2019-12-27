شاهد أحدث ظهور لسيرين عبد النور مع أولادها احتفالا بالكريسماس

نشرت المطربة سيرين عبد النور، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، بإطلالة طبيعية وجذابة للغاية، حيث قامت بالتقاط صورة لها مع زوجها و أولادها في منزلها، وهي تتابع تفاعل متابعيها على صفحتها، وجائت بعض التعليقات كالآتي : الله يحميكن ويخليكن لبعض.. أجمل عائلة الله يحفظكن من كل شر ..أجمل فنانة في الوطن العربي كل عام وانتي بخير .
وعلقت المطربة سيرين عبد النور، على صورتها، وكتبت : افضل من كل الهدايا يللي حول شجرة عيد الميلاد وجود عائلة سعيدة متعلقة ببعضها.
ولم تتكلف المطربة سيرين عبد النور في ارتداء الإكسسورات، حيث ظهرت بإطلالة طبيعية ورقيقة، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها مع عائلتها.