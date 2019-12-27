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ثقافة

ماجستير بامتياز لباحث كشف حقائق مهمة عن مساجد المماليك البحرية.. صور

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:48 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي

شهدت كلية الآداب بجامعة طنطا مناقشة رسالة ماجستير أعدها الباحث محمد نصر مفتش آثار إسلامية بمنطقة آثار فوة، وجاءت بعنوان"عمارة المساجد والمدارس بمدينة القاهرة في العصر المملوكي البحري في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية "648-784 هجري/1250-1382ميلادي".

وضمت لجنة المناقشة والحكم أ.د.محمد عبد الستار عثمان أستاذ الآثار الإسلامية المتفرغ بكلية الآثار جامعة سوهاج ونائب رئيس جامعة سوهاج الأسبق: مناقشا ورئيسا"، وأ.د.سحر محمد القطري أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة طنطا "مشرفا وعضوا"، وأ.د.محمد السيد أبو رحاب أستاذ الأثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة أسيوط ورئيس قسم الآثار بكلية آداب أسيوط "عضوا".

وقد اتسمت الرسالة التي أعدها الباحث بتنوع وغزارة ما ورد بها من معلومات وحقائق،كذلك المنهجية الدقيقة في إعدادها،مما كان دافعا للجنة بمنح الباحث درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بطباعتها وتبادلها مع الجامعات الأخرى.

ومن النقاط المهمة التي تناولها الباحث في رسالته الدعوة إلى عمارة المساجد وقد وردت في الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، كاشفا الأسباب التي دعت إلى نشأتها قبل العصر المملوكي البحري وبداية ظهورها في مصر.

كما تناول الباحث الموقع العام للمساجد والمدارس المملوكية البحرية وطريقة توزيعها ، وخاصة بعد الحركة العمرانية الحادثة في ظواهر القاهرة الفاطمية ، ولا سيما في المنطقة الواقعة جنوب باب زويلة .

وكشف الباحث أن واجهات والمداخل والمآذن والأنفاق وأحواض سقي الدواب في المساجد والمنشآت التي تناولها شهدت عدة معالجات معمارية بها مراعاةً واحترامًا لحقوق الطريق العام.
ماجستير بامتياز لباحث كشف حقائق مهمة عن مساجد المماليك البحرية.. صور
ماجستير بامتياز لباحث كشف حقائق مهمة عن مساجد المماليك البحرية.. صور
ماجستير بامتياز لباحث كشف حقائق مهمة عن مساجد المماليك البحرية.. صور
ماجستير بامتياز لباحث كشف حقائق مهمة عن مساجد المماليك البحرية.. صور
ماجستير بامتياز لباحث كشف حقائق مهمة عن مساجد المماليك البحرية.. صور
ماجستير بامتياز لباحث كشف حقائق مهمة عن مساجد المماليك البحرية.. صور
ماجستير بامتياز لباحث كشف حقائق مهمة عن مساجد المماليك البحرية.. صور
ماجستير بامتياز لباحث كشف حقائق مهمة عن مساجد المماليك البحرية.. صور
ماجستير بامتياز لباحث كشف حقائق مهمة عن مساجد المماليك البحرية.. صور
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