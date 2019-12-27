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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الجمعة 27 - 12 -2019 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية في الدوري الانجليزي و دوري أبطال أفريقيا 

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي 

مانشستر سيتي X ولفرهامبتون - 9:45 مساءا - BEIN SPORTS 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا 

بريميرو دي أجوستو الأنجولي X مازيمبي الكونغولي - 6:00 مساءا - BEIN SPORTS 1
الترجي التونسي X فيتا كلوب - 9:00 مساءا - BEIN SPORTS 3
الرجاء الرياضي X شبيبة القبائل - 9:00 مساءا - BEIN SPORTS 

مواعيد مباريات الدوري التركي 

بيشكتاش X جنتشلر بيرليجي - 7:30 مساء
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