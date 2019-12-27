مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 27 - 12 -2019 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية في الدوري الانجليزي و دوري أبطال أفريقيا





مواعيد مباريات الدوري الانجليزي





مانشستر سيتي X ولفرهامبتون - 9:45 مساءا - BEIN SPORTS





مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا





بريميرو دي أجوستو الأنجولي X مازيمبي الكونغولي - 6:00 مساءا - BEIN SPORTS 1

الترجي التونسي X فيتا كلوب - 9:00 مساءا - BEIN SPORTS 3

الرجاء الرياضي X شبيبة القبائل - 9:00 مساءا - BEIN SPORTS





مواعيد مباريات الدوري التركي



