مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 27 - 12 -2019 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية في الدوري الانجليزي و دوري أبطال أفريقيا
مواعيد مباريات الدوري الانجليزي
مانشستر سيتي X ولفرهامبتون - 9:45 مساءا - BEIN SPORTS
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
بريميرو دي أجوستو الأنجولي X مازيمبي الكونغولي - 6:00 مساءا - BEIN SPORTS 1
الترجي التونسي X فيتا كلوب - 9:00 مساءا - BEIN SPORTS 3
الرجاء الرياضي X شبيبة القبائل - 9:00 مساءا - BEIN SPORTS
مواعيد مباريات الدوري التركي
بيشكتاش X جنتشلر بيرليجي - 7:30 مساء