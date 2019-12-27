نقوش ومناجم ومخربشات.. حكاية معبد آثاره متفردة في سيناء.. صور

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء أن معبد حتحور بسرابيط الخادم يمثل أضخم وأهم معبد مصرى فى شبه جزيرة سيناء.



وهو أقدم نموذج للمعابد المصرية المنحوتة جزئيًّا فى الصخر، كما يعد قدس الأقداس لهذا المعبد هو الأضخم من نوعه بين جميع ما خلفه عمال المناجم القدماء فى عموم مصر وذلك طبقًا لما جاء فى دراسة أثرية للدكتور السيد البدوى الآثارى بمنطقة آثار جنوب سيناء للآثار المصرية القديمة.



وأضاف "ريحان"، أن "تاريخ المعبد كما جاء فى الدراسة يرجع إلى الأسرة الثانية عشرة (1985-1795ق.م)، وظل مستخدمًا حتى فترة حكم الرعامسة (1307-1070 ق.م) وتضم منطقة سرابيط الخادم ما يقرب من 378 نقشًا منذ عصر الأسرة الثانية عشرة، وكذلك خام الفيروز الذى كان يستخدم فى صناعة الحلى فى مصر القديمة.



واكتُشفت عام 1930 منطقة روض العير أو طريق العير "الحمير أو الجمال" على بعد 5 كم شرق وادى النصب، حيث تشير المخربشات والنقوش الخطية إلى أن هذا الموقع كان من أحد أهم الطرق لحملات التعدين للوصول إلى سرابيط الخادم كما استخدم استراحة فى الطريق إلى معبد حتحور.

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وطالب ريحان بتطوير منطقة سرابيط الخادم بتمهيد الطريق المؤدى إلى المعبد من أبو زنيمة وتأمينه وتزويده بالخدمات،وكذلك ترميم المعبد ووضع الأحجار المتناثرة بعد دراستها فى مواقعها الأصلية وعمل شبكة تلفريك تيسر الصعود للمعبد، ومشروع للصوت والضوء فهو المعبد المصرى القديم الوحيد فى سيناء كلها.



كما طالب بوضع المعبد والنقوش الصخرية وأماكن تعدين النحاس والفيروز على خارطة السياحة دوليًا ومحليًا، وتوفير المياه العذبة بالمنطقة وخدمات المحمول والإنترنت، ودعم كامب البدو القائم حاليًا وتوسيعه وتحسين الخدمات به وإنشاء خدمات سياحية تضم بوتيكات لبيع المنتجات السيناوية والتراثية المرتبطة بتاريخ المعبد ومطاعم وكافتيريات، وفتح المعبد للزيارة ضمن مناطق الآثار المفتوحة على مستوى الجمهورية، وإتاحة الفرصة للكتاب والصحفيين والإعلاميين لزيارة المعبد والترويج له، وعمل خطة دعاية كبرى لأهمية المعبد وقيمته الأثرية وإعداد ملف جيد لتسجيل المعبد تراث عالمى باليونسكو خاصة أنه موضوع على القائمة المؤقتة منذ عام 1994.