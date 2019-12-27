اختيار خالد جلال ضمن أعضاء لجان تحكيم "المسرح العربي"

كشف الموقع الرسمي للهيئة العربية للمسرح عن أسماء لجنة تحكيم عروض النسخة 9 من جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، في الدورة الثانية عشر من مهرجان المسرح العربي.





تقام الدورة في الأردن في الفترة من 10 إلى 16 يناير المُقبل، وتضم لجنة تحكيمها المخرج المسرحي خالد جلال، الفنانة شذى سالم من العراق، والباحث عادل الحربي من السودان، والفنانة اللبنانية لينا خوري، والمسرحي إيهاب زاهدة من فلسطين.



