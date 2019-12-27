إصابة مواطن سعودي بحرق في عينه بعد نظره إلى الشمس لثوان فقط وقت الكسوف

رغم التحذير الشديد من النظر إلى ظاهرة الكسوف التي غطت بعض دول الخليج أمس إلا أن مواطن لم يلتزم بتلك التحذيرات فأصابته الكارثة وتم نقله إلى المستشفى في الحال.





فقد نشر طبيب سعودي على صفحته الشخصية في تويتر عن مواطن أصاب الحرق عينه بعدما نظر إلى كسوف الشمس الحلقي لعدة ثواني مما دمر عينه.





حيث أصاب المريض ضرر مستديم في شبكية العين بعدما تعرض مركز النظر للحرق مما ترك أثرًا على القرنية يشبه في شكله الكسوف الجزئي.





قال الطبيب «عادل العقيلي» استشاري جراحة الشبكية في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بأن الضرر سيستمر مع المريض طوال عمره مسببًا تشوه دائم في النظر.



