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منوعات

إصابة مواطن سعودي بحرق في عينه بعد نظره إلى الشمس لثوان فقط وقت الكسوف

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:47 ص
كسوف
كسوف
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عزة عاطف
رغم التحذير الشديد من النظر إلى ظاهرة الكسوف التي غطت بعض دول الخليج أمس إلا أن مواطن لم يلتزم بتلك التحذيرات فأصابته الكارثة وتم نقله إلى المستشفى في الحال.

فقد نشر طبيب سعودي على صفحته الشخصية في تويتر عن مواطن أصاب الحرق عينه بعدما نظر إلى كسوف الشمس الحلقي لعدة ثواني مما دمر عينه.

حيث أصاب المريض ضرر مستديم في شبكية العين بعدما تعرض مركز النظر للحرق مما ترك أثرًا على القرنية يشبه في شكله الكسوف الجزئي.

قال الطبيب «عادل العقيلي» استشاري جراحة الشبكية في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بأن الضرر سيستمر مع المريض طوال عمره مسببًا تشوه دائم في النظر.

جدير بالذكر أن النظر إلى الكسوف يترك أضرارًا دائمة على قرنية العين مع وجود ظل أو حرق في مركز النظر يعيق الرؤية، وقد حذرت وزارة الصحة السعودية بشدة من توجيه النظر على الكسوف.
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