شنوا هجوما ضد شقيقة علاء عبدالفتاح.. رواد التواصل الاجتماعي: دمرتوا مستقبل أسر كثيرة ولن تعيدوا فعلتكم

هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، بسبب ما زعمتهُ على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أخيها.





وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن والدة علاء عبد الفتاح، هي السبب الرئيسي، التي جعلته على ما هو عليه حاليا، واصفين إياه بـ "الخائن لوطنه"، والعميل الذي يقوم بتنفيذ المخططات ضد بلدهُ.





وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن العديد من المراقبين وممثلي حقوق الإنسان، قاموا بزيارة السجون، وتأكدوا من رعاية المسجونين بشكل آدمي، ومن ضمنهم علاء عبد الفتاح.





وشدد رواد موقع التواصل الاجتماعي أن كل من يتردد على علاء عبد الفتاح يجدونه في كامل صحته، موضحين، أن ما فعله علاء عبد الفتاح ووالدته في البلاد، كان سيضع البلاد بسبب أفعالهم.





ووجهوا سؤالا لـ منى سيف قائلين لها: "كم شخص فقدوا بسببك وظائفهم ومستقبلهم وكم أسرة أدى الخراب الذي تسببتم فيه إلى ضياعها وعدم تمكنها من الحصول على الجاكت والشال كالذي ترتديه أمك.



