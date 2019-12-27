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رياضة

نجم الزمالك السابق: الأهلي فاوضني 3 مرات وهذا هو عيب شيكابالا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:24 ص
شيكابالا
شيكابالا
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ياسمين تيسير
أكد عبدالواحد السيد حارس مرمى فريق الزمالك السابق أن الأهلي فاوضه 3 مرات أثناء فترة لعبه للزمالك مشددا أنه عقد جلسة مع عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات وقتها.

وأضاف السيد في تصريحات لـ قناة " تايم سبورت " أنه أخبر القيعي باستحالة انضمامه لـ الاهلي حيث أن الزمالك هو فريقه ومن الصعب الانضمام لمنافسه مشددا أن اللاعب الذي يرحل من الأهلي للزمالك أو العكس يفقد هويته.

وتابع أن مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي وقتها هو من طلب التعاقد معه.

أما عن عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك فأكد أنه نجم مميز للغاية ومن أفضل اللاعبين المصريين ولكنه يعاني من عيب خطير وهو عدم سماعه لأي نصيحة توجه له.
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