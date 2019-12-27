نجم الزمالك السابق: الأهلي فاوضني 3 مرات وهذا هو عيب شيكابالا

أكد عبدالواحد السيد حارس مرمى فريق الزمالك السابق أن الأهلي فاوضه 3 مرات أثناء فترة لعبه للزمالك مشددا أنه عقد جلسة مع عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات وقتها.





وأضاف السيد في تصريحات لـ قناة " تايم سبورت " أنه أخبر القيعي باستحالة انضمامه لـ الاهلي حيث أن الزمالك هو فريقه ومن الصعب الانضمام لمنافسه مشددا أن اللاعب الذي يرحل من الأهلي للزمالك أو العكس يفقد هويته.





وتابع أن مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي وقتها هو من طلب التعاقد معه.



