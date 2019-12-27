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رياضة

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:38 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
تنطلق عصر غدا السبت مباراة الزمالك أمام زيسكو يونايتد الزامبي ضمن مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب ليفي مواناماسا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعه الثالثة عصر السبت وستذاع عبر قناة "بي إن سبورتس".

ويتصدر فريق مازيمبي الكونجولي صدارة المجموعة الأولى برصيد ستة نقاط جاءت من فوزين متتالين على الزمالك وزيسكو يونايتد، وأحرز خمسة أهداف واستقبل هدفًا وحيدًا، وينفرد نادي الزمالك بالمركز الثاني رغم خسارته في أول مباراة، ويتشارك أول أغسطس مع زيسكو في رصيد نقطة وحيدة من التعادل.
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