موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تنطلق عصر غدا السبت مباراة الزمالك أمام زيسكو يونايتد الزامبي ضمن مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب ليفي مواناماسا.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعه الثالثة عصر السبت وستذاع عبر قناة "بي إن سبورتس".



