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أخبار العالم

أول تعليق من رئيس كازاخستان على كارثة تحطم الطائرة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:27 ص
من موقع حطام الطائرة
من موقع حطام الطائرة
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أحمد قاسم
قال رئيس كازخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، إنه سيحاسب جميع المسئولين عن كارثة طائرة الركاب التي كانت تقل 100 شخصوكانت متجهة من مدينة ألماتي إلى مدينة نور سلطان في كازاخستان. 

وأضاف توكاييف في بيان نشرته شبكة "كازافورم" المحلية: "المسئولون عن كارثة حطام الطائرة سيواجهون أقسى العقوبات القانونية".

وقالت هيئة الطيران المدني في كازاخستان في بيان، إن الطائرة كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و"لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتصطدم بسور إسمنتي ومبنى صغير".

وأضافت: "عدد القتلى تسعة أشخاص"، وبأن أجهزة الطوارئ تعمل في الموقع لإخراج الناجين.
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