أخبار الفن: نهال عنبر تنفي خبر وفاة شويكار.. وسمير صبري يحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





نفت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، ما تردد في الساعات الأخيرة حول شائعة وفاة النجمة شويكار، وأوضحت "عنبر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الفنانة شويكار بصحة جيدة وأن خبر وفاتها شائعة سخيفة انتشرت بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي.









غنى الفنانون أغنية "سكر حلوة الدنيا سكر" للفنان سمير غانم فى عيد ميلاده، وقاموا بتقطيع التورتة وسط احتفال كبير على إحدى المراكب









يحي الموسيقار عمر خيرت حفلين موسيقيين بدار الأوبرا المصرية يومي الأحد والاثنين الموافقين 12 و13 من شهر يناير المقبل وذلك على المسرح الكبير في تمام الساعة الثامنة مساء.









انتهت النجمة منى زكي، من تصوير كل مشاهد فيلمها الجديد، "الصندوق الأسود" ، للمخرج محمود كامل ، ولم تحدد الشركة المنتجة موعد عرضه بدور السينما، وتدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تجسدها منى زكي تحمل الكثير من الأسرار والألغاز حول حملها.







