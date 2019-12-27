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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
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فن

أخبار الفن: نهال عنبر تنفي خبر وفاة شويكار.. وسمير صبري يحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:15 ص
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال بعيد الميلاد
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شيرى نبيل
نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

نفت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، ما تردد في الساعات الأخيرة حول شائعة وفاة النجمة شويكار، وأوضحت "عنبر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الفنانة شويكار بصحة جيدة وأن خبر وفاتها شائعة سخيفة انتشرت بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي.


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