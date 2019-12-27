أخبار السوشيال ميديا: نرمين الفقي بإطلالة شبابية رقيقة.. ومنى فاروق تحتفل بالكريسماس بفيديو

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير والفنانين، على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





شرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها مع الفنان سمير صبري على حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد صديقها سمير صبري.









نشرت المطربة سيرين عبد النور، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، بإطلالة طبيعية وجذابة للغاية، حيث قامت بالتقاط صورة لها مع زوجها و أولادها في منزلها، وهي تتابع تفاعل متابعيها على صفحتها









نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورا جديدة جمعتها بأسرتها، أثناء جلوسهم حول شجرة الكريسماس.









نشرت جميلة عوض عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام "، برومو فيلم "بنات ثانوي"، الذي تقوم ببطولته والمنتظر طرحه في دور العرض يوم 7 يناير المقبل.









نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وظهرت نرمين الفقي بإطلالة شبابية رقيقة مرتدية فستانا بني فاتح، نال إعجاب متابعيها.









نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو جديد لها تكشف من خلاله عن المكان الذي تقضي فيه ليلة رأس السنة، وظهرت مني فاروق مرتدية ملابس شفافة عبارة عن عباءة طويلة ومفتوحة من أمام شجرة الكريسماس.









احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان سمير صبرى الذى يحل اليوم 27 ديسمبر، بحضور كوكبة من الفنانين من ضمنهم الفنانة لبلبة وليلى علوى وإلهام شاهين وبوسى شلبى، وذلك بأحد المراكب النيلية، حيث شاركت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة من الصور للفنانين.









أكدت مصادر خاصة أن شبكة روتانا قررت وقف برنامج "Arab wood"، على أن تكون آخر حلقاته اعتبارا من الثلاثاء 31 ديسمبر، وأرجعت المصادر في تصريحات لـ "صدى البلد" أن قرار إيقاف البرنامج يعود لأسباب مالية تتعلق بالشركة المنتجة للبرنامج وشركة روتانا، وذلك بعد محاولات عديدة لـ استمرار عرضه.









نشر الملحن و المطرب عزيز الشافعي صورة جديدة له على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مع الفنان مصطفى حجاج.









نشرت هنا الزاهد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت هنا الزاهد في الصورة بتقنية الأبيض والأسود وهي ترتدى جاكيت جلد باللون الأسود، وهو ما أبرز بشكل كبير رشاقتها.







