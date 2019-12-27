أهم الأخبار: البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال ترامب والسيسي.. وشوقي غريب يكشف عن طلب الرئيس من المنتخب الأوليمبي

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن العلاقات مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، أخوية طيبة للغاية، نافيا ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام الغربية بشأن قطع الكنيسة الروسية لعلاقاتها مع الكنيسة الأرثوذكسية في مصر.









أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن الفراعنة الصغار خاضوا مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما تحت ضغط كبير حيث أقيمت البطولة في مصر ووسط الجماهير المصرية.









كشف أمير مرتضي المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن موقف النادي من انضمام محمود عبد المنعم كهربا لـ فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.









حرص عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على التعليق على عقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.









نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو جديد لها تكشف من خلاله عن المكان الذي تقضي فيه ليلة رأس السنة، وظهرت مني فاروق مرتدية ملابس شفافة عبارة عن عباءة طويلة ومفتوحة من أمام شجرة الكريسماس.









احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان سمير صبرى الذى يحل اليوم 27 ديسمبر، بحضور كوكبة من الفنانين من ضمنهم الفنانة لبلبة وليلى علوى وإلهام شاهين وبوسى شلبى، وذلك بأحد المراكب النيلية، حيث شاركت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة من الصور للفنانين.









نفت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، ما تردد في الساعات الأخيرة حول شائعة وفاة النجمة شويكار، وأوضحت "عنبر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الفنانة شويكار بصحة جيدة وأن خبر وفاتها شائعة سخيفة انتشرت بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي.









أصدر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بيانًا قال فيه إن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا هاتفيًا مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتباحث حول طلب حكومة فايز السراج من تركيا الحصول على دعم عسكري في ليبيا.









أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، فوزه في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود.









أفادت وكالة "ريا نوفيستي" الروسية ، بأن طائرة ركاب تقل 100 شخصًا تحطمت خلال قيامها برحلة من مدينة ألماتي إلى مدينة نور سلطان في كازاخستان.







