السيسي لترامب: يجب وضع حد لحجم التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.. والسراج يطالب أردوغان رسميا بالتدخل العسكري في ليبيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ترامب يؤكد للسيسي: حريصون على نجاح مفاوضات سد النهضة

تونس تكذب أردوغان: لن نكون عضوا في أي تحالف

الجزائر.. اجتماع برئاسة تبون لبحث ملفي ليبيا ومالي

اليابان تعلن إرسال سفينة حربية وطائرات دورية إلى الشرق الأوسط لحماية سفنها





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية بيان الرئاسة المصرية حول الاتصال الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث تم تباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية؛ خاصة الوضع في ليبيا؛ حيث أكد الرئيس دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره، مشددًا في ذات الوقت على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.





كما تم التطرق إلى ملف سد النهضة؛ حيث أعرب الرئيس السيسي عن التقدير لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، بينما جدد الرئيس الأمريكي تأكيد اهتمامه وحرصه على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.





ونقلت "الوطن" عن بيان أصدره البيت الأبيض قوله إن الرئيس السيسي وترامب اتفقا أن على الأطراف الليبية أن تحل الأزمة قبل أن تفقد السيطرة لصالح أطراف خارجية.





على الصعيد الإقليمي والدولي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن حكومة فايز السراج طلبت رسميًا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يشن عملية عسكرة لاستعادة طرابلس من الميليشيات المسلحة.





وقالت "الراي" إن الرئاسة التونسية أكد أن تونس لن تقبل بأن تكون عضوًا في أيّ تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدًا بأن يكون أيّ شبر من ترابها إلاّ تحت السيادة التونسية وحدها، مضيفة: "أمّا التصريحات والتأويلات والادعاءات الزائفة التي تتلاحق منذ يوم أمس فهي إمّا أنّها تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير، وإمّا أنّها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الافتراء والتشويه".





وتابعت الرئاسة: "وإذا كان صدر موقفٌ عَكَسَ هذا من تونس أو من خارجها فهو لا يُلْزمُ إلّا من صرّح به وحدهُ".





وذكرت "الجريدة" أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون ترأس الخميس، في مقر رئاسة الجمهورية اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، حيث درس الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي.





وقرر المجلس جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية الحدود وإعادة تفعيل دور الجزائر على الصعيد الدولي خاصة فيما يتعلق بملفي ليبيا ومالي، إضافة إلى الوضع بشكل عام في منطقة الساحل والصحراء وأفريقيا.





وقالت "القبس" إن تحالف كتلة البناء في مجلس النواب العراقي طالب باتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية، برهم صالح، لحنثه باليمين وخرقه للدستور، مؤكدًا أن صالح يدفع البلاد إلى الفوضى التي لا تخدم سوى ما وصفها الجهات الأجنبية، التي تتربص الشر بالعراق وشعبه.





دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن مجلس الوزراء الياباني أعلن أن طوكيو سترسل سفينة حربية وطائرتي دورية لحماية سفنها في الشرق الأوسط في ظل استمرار اضطراب الوضع في منطقة تزودها بنحو 90 بالمئة من وارداتها من النفط الخام.





وسترسل اليابان بموجب الخطة مدمرة مزودة بطائرة هليكوبتر وطائرتي دورية (بي-3سي) لجمع المعلومات بهدف ضمان مرور آمن لسفنها عبر المنطقة. وفي حال وجود أي طارئ، سيسمح وزير الدفاع الياباني للقوات باستخدام أسلحة للدفاع عن السفن المعرضة للخطر.



