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منوعات

بالفأس.. لبناني يقتحم بنكا ويحاول الاعتداء على الموظفين للحصول على أمواله

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:17 ص
لبناني
لبناني
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عزة عاطف
أثار مقطع فيديو دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قام عميل في بنك بفعل مفاجئ وسط المكان ولكن الناس حاولوا تدارك الموقف.

يظهر في مقطع الفيديو رجل لبناني ممسكًا بـ "فأس" وقد اقتحم البنك مطالبًا الموظفين بأمواله ومهددًا بالعنف مما أثار فزع الموظفين والعملاء داخل البنك.

كان الرجل يصرخ بشدة رافعًا الفأس في السماء وهو يقول "بدي مصرياتي"، بينما حاول الناس تهدئته وسحب الفأس منه داخل بنك الاعتماد اللبناني فرع عكار العبدة.

بدا على الرجل الضجر الشديد وتدخل الموجودين لحل المشكلة والفصل بين الرجل الموظفين، فأنزل الفأس.
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