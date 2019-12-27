حصيلة جديدة لقتلى ومصابي الطائرة المنكوبة في كازاخستان

أعلنت حكومة كازاخستان، في بيان عاجل لها منذ قليل، أن عدد قتلى حادث سقوط طائرة الركاب التي كانت تقل 100 شخصًا وكانت متجهة من مدينة ألماتي إلى مدينة نور سلطان في كازاخستان، وصل إلى 14 قتيلا، فيما أصيب ما لا يقل عن 35 شخصا.





وقال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، إنه سيحاسب جميع المسئولين عن كارثة تحطم الطائرة.

وأضاف توكاييف في بيان نشرته شبكة "كازافورم" المحلية: " المسئولون عن كارثة حطام الطائرة سيواجهون أقسى العقوبات القانونية".





وقالت هيئة الطيران المدني في كازاخستان في بيان، إن الطائرة كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و"لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتصطدم بسور إسمنتي ومبنى صغير".



