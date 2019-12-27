ضعي كوبا من عصير الليمون فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

تجهل السيدات بعض الحيل التي تجعلها تنبهر من سرعة فعاليتها فى غسيل الملابس، لذلك يقدم موقع صدى البلد أقوى حيلة فى غسيل الملابس وبالأخص البيضاء، وينصح السيدات بوضع شرائح الليمون أو كوب من عصير الليمون بدون سكر فى غسالة الملابس ومشاهدة ماذا يحدث ؟









نصحت خبيرة الاقتصاد المنزلى "هبة عباس " يوضع شرائح الليمون أو كوب مصفى من عصير الليمون، مع درج الصابون فى الغسالة الاتوماتيك أو العادية، عند غسيل الأبيض ورفع معدل درجة الحرارة بالنسبة للملابس القطنية ومشاهدة النتيجة التي سوف تبهرك من مدى فعالية تنظيف الأبيض وجعله ناصعا.









فوائد الليمون في تنظيف الملابس البيضاء :





مبيض طبيعي :





الليمون مبيض طبيعي للملابس من البقع كما أنه مادة مطهرة لا تلحق الضرر بالملابس مثل الكلور ،كما أنه الليمون يعطى للملابس روائح عطرية طبيعية لا تسبب الحساسية لبعض الأفراد، إضافة كوب من عصير الليمون إلى حمولة الغسالة الخاصة بك مع المنظف المعتاد .





يقضى على بقع الصدأ :





تتعرض الملابس البيضاء أحيانا للصدى وبالأخص عند نشرها على منشر به صدى ،وتعاني ربات المنزل من القضاء على الصدى ،لذلك وضع الليمون على بقع الصدى يزيله بسهولة، أو قومي بغلي بعض الماء في وعاء في غلاية الشاي على الموقد وترطيب بقع الصدأ بعصير الليمون ووضع المنطقة الملطخة بالصدأ فوق البخار مباشرة لبضع دقائق مع الحرص علي عدم حرق البخار وبعد الانتهاء يمكنك غسل الملابس بالطريقة المعتادة.





الليمون يساعد فى إزالة بقع العصير :

دائما تصاب ملابس الأطفال ببقع العصير، فوضع عصير الليمون فى الغسالة يساعد على إزالة بقع العصير.









عصير الليمون يساعد على إزالة بقع العفن :



