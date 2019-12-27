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مرأة

طريقة عمل شرائح اللحم بالصويا صوص بمذاق لا يقاوم

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:00 م
)طريقة عمل شرائح
)طريقة عمل شرائح اللحمة بالصويا صوص بمذاق لا يقاوم
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل شرائح لحمة بالصويا صوص بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لعشاق اللحوم.

مقادير شرائح لحمة بالصويا صوص:

لحمة شرائح
بصل 
ثوم 
جزر 
صويا صوص 
دبس رمان 
ملح وفلفل 
بهارات مشكلة 
نشا 
كرات كرفس 
زعتر 
ملح وفلفل 
رشة سمسم 
بروكلي 
فلفل ألوان 
أرز أبيض للتقديم

طريقة تحضير شرائح لحم بالصويا صوص:

* تتبل شرائح اللحمة بالصويا صوص ودبس الرمان

* يضاف إليها بهارات وملح وفلفل ونشا وتقلب جيدا في النشا وتقلى في الزيت

* تترك حتى تصل إلى اللون البني الفاتح

* في طاسة أخرى يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف البروكلي والفلفل الألوان والكرات والكرفس

* تضاف البهارات والملح والفلفل

* تضاف شرائح اللحم إلى الخليط ويقدم مع الأرز
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