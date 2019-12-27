طريقة عمل شرائح اللحم بالصويا صوص بمذاق لا يقاوم

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل شرائح لحمة بالصويا صوص بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لعشاق اللحوم.





مقادير شرائح لحمة بالصويا صوص:





لحمة شرائح

بصل

ثوم

جزر

صويا صوص

دبس رمان

ملح وفلفل

بهارات مشكلة

نشا

كرات كرفس

زعتر

ملح وفلفل

رشة سمسم

بروكلي

فلفل ألوان

أرز أبيض للتقديم





طريقة تحضير شرائح لحم بالصويا صوص:





* تتبل شرائح اللحمة بالصويا صوص ودبس الرمان





* يضاف إليها بهارات وملح وفلفل ونشا وتقلب جيدا في النشا وتقلى في الزيت





* تترك حتى تصل إلى اللون البني الفاتح





* في طاسة أخرى يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف البروكلي والفلفل الألوان والكرات والكرفس





* تضاف البهارات والملح والفلفل



