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درجات الحرارة اليوم الجمعة 27 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات .. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:21 ص
درجات حرارة
درجات حرارة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الجمعة 27 -12- 2019 على النحو التالي:

درجات الحرارة اليوم الجمعة 27- 12 - 2019 .

الصغرى العظمى

القاهرة 13 18

الإسكندرية 12 18

مطروح 12 19

بورسعيد 14 18

دمياط 13 18

الإسماعيلية 14 19

السويس 13 19

العريش 12 20

رفح 11 19

طابا 12 18

شرم الشيخ 12 21

الغردقة 10 22

الفيوم 08 19

بنى سويف 08 19

أسيوط 08 19

الأقصر 07 22

أسوان 08 23

الوادي الجديد 06 23

شلاتين 18 27

حلايب 21 24
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