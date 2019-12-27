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مرأة

ضعى العسل والليمون على بشرتك وشاهدي ماذا يحدث

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:56 م
ضعى العسل والليمون
ضعى العسل والليمون على بشرتك وشاهدى ماذا يحدث
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أسماء عبد الحفيظ
تلجأ العديد من السيدات إلى الخضوع لمسكات التجميل ،والذهاب الدائم للتنظيف العميق للبشرة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال غسول ومبيض ومرطب وماسك طبيعي يغنيكى عن الذهاب لمراكز التجميل، ولا يسبب أى أضرار للبشرة.


وفقا لما نشره موقع "health line" أن العسل والليمون يساعد فى الحفاظ على جمال وصحة البشرة ويغني عن المستحضرات الصناعية.


• المكونات :-
عصير ليمون
ملعقتان عسل نحل


• طريقة التحضير:-

- اخلطى جميع المكونات جيدا وضعيها فى زجاجة واحفظيها فى الثلاجة.

- اغسلى وجهك بالخليط لوضعه على البشرة لمدة 5 دقائق مع تدليك الوجه بحركات ناعمة دائرية

- ومن ثم اغسليه بالماء البارد وقومي بتنشيفه بفوطة ناعمة.
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