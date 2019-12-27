للرياضيين..اكتشف برنامجا ليوم واحد يحتوى على الهرم الغذائي

كشف مدرب كرة اليد حسام إبراهيم عن " برنامج غذائي ليوم واحد للرياضيين " يساعد فى الحصول على جميع المكونات الغذائية التي يحتاجها الرياضي وخاصة الهرم الغذائى.





وقال حسام إبراهيم إن هناك طرقا عديدة للحصول على نظامٍ غذائيّ متوازن، ومن أهمّ هذه الطرق طريقة تعتمد على الهرم الغذائي، وتقسيم المجموعات الغذائية الست على وجبات الطعام الرئيسية كالتالي:





• وجبة الإفطار:





وهي أهمّ وجبة؛ لأنّ الجسم عندما يستيقظ من النوم، يكون في قمة حاجته للطاقة، لذلك يجب الحرص على تناولها، ويفضل أن تحتوي على أحد منتجات الألبان، أو الحليب لما توفّره هذه المنتجات من عناصر معدنية، خصوصًا الكالسيوم، بالإضافة للفيتامينات المهمة، مثل فيتامين ب2، وكذلك الدهون، والبروتينات، والنشويات، وكذلك على البيض، الذي يقدّم عناصر غذائية مهمة للجسم.





• وجبة الغداء:





تُعتبر الوجبة الرئيسيّة عند الكثير من الأشخاص، ويجب أن تحتوي على نوع من أنواع اللحوم، سواء كانت لحوم حمراء، أو دجاج، أو أسماك، وإن لم تتوفر اللحوم بالإمكان تناول أحد أنواع البقوليات، مثل الفول، والفاصوليا، والبازيلاء، والعدس، بحيث يحصل الجسم على حاجته من الحديد، والمعادن المهمة، مثل الفسفور، وفيتامين ب المركب، والزنك، وغيرها.





وجبة العشاء :



