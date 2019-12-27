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تخرج السموم من الجسم.. 8 فوائد لتناول الماء للرياضيين

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:30 م
تخرج السموم من الجسم
تخرج السموم من الجسم .. 8 فوائد لتناول الماء للرياضيين
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أسماء عبد الحفيظ
يتجاهل العديد من الأشخاص الرياضيين الاهتمام بتناول كميات وفيرة من الماء، بالرغم من من التنبيه عليهم أثناء التمرين من قبل المدربين وأطباء التغذية.

وفي إطار هذا السياق كشف مدرب كرة اليد "حسام إبراهيم" عن 8 أسباب وفوائد للجسم لأهمية تناول الماء للرياضيين نستعرضها على النحو التالي:


أهمية الماء بالنسبة للرياضيين؟
1 _ الماء ضروري للمحافظة على انتظام النشاطات الحيوية داخل خلايا الجسم.

2_ الماء يعمل بمثابة منظف لجميع أعضاء الجسم من الشوائب والمخلفات المتراكمة داخلها وحولها.

3_ تنظيم حرارة الجسم خصوصًا عند تعرض الجسم لظروف قاسية مثل الحر الشديد المصحوب بالرطوبة الجوية العالية وارتفاع درجة حرارة الجسم لمدة طويلة يؤثر على عمل المخ.

4 _ المحافظة على سيولة الدم في معدلها الطبيعي عند ميلها للتجلط.

5 _ يساعد على تخفيف التهاب المفاصل و يساعد على ليونتها ومنع تيبسها، خصوصا،ً عند الذين يشكون من التهابات المفاصل وآلامها المزمنة.

6 _ تنشيط وظائف الكليتين وتنظيفها من ترسبات الأملاح و الرمال، فقلة حجم ماء الدم يعيق عمل الكليتين. 

7 _ الماء ضروري لتنشيط الجهاز الهضمي وأعضاء الإخراج و لتسهيل عملية طرد نواتج الهضم مع عملية التبرز أي أن شرب كمية كافية من السوائل يمنع الإمساك المزمن الذي يؤدي إلى ظهور مشاكل صحية سيئة مثل الصداع المزمن والبواسير وامتصاص السموم التي تعيق النشاط والحيوية.

8_ تنقية الدم من السموم والميكروبات والفيروسات والأجسام الغريبة و طرد هذه العوامل خارج الجسم بسرعة، في البول.
مدرب كرة اليد حسام ابراهيم مدرب كرة اليد حسام ابراهيم
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