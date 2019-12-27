مستقبل وطن بأسيوط ينظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة بحضور المحافظ

نظمت أمانة ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن في أسيوط، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب احتفالية جماهيرية كبرى، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والمهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.



كما شارك في الاحتفالية، المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن في أسيوط، النائب محمد عيد عبد الجواد والنائبة سهير الحادي، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، على رأسها، الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والدكتور مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لخدمة المجتمع، والدكتورة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة.



وتضمن الحفل عرض فقرات فنية وثقافية تجسد دور ذوي الإعاقة في تجسيد الانتماء الوطني، إضافة إلي عرض فقرات اجتماعية تضمنت معاناة أصحاب ذوي الإعاقة خلال قضاء مطالبهم ومصالحهم بالمؤسسات الحكومية والوزارات والمستشفيات.



وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن لذوي الهمم الأولوية القصوي، وأن القيادة السياسية في مصر وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما بالغا بالأشخاص ذوي الإعاقة وتلبية كافة احتياجاتهم.



وأوضح المحافظ أنه قرر إنشاء مكتب بالدور الأرضي بديوان عام المحافظة، يشغله مسئول من ذوي الإعاقة لعرض مطالبهم ومشاكلهم .



وفي نفس السياق أوضح المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، وأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، أن ذوي الإعاقة لهم دور رئيسي وفعال في خدمة المجتمع ولا يمكن أن نغفله فهم شركاء المجتمع.



وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الحزب دائما ما يشارك جميع المواطنين دون تفرقة في كافة المناسبات وأن ذوي الإعاقة هم شريك أصيل في المجتمع.



وأشار أمين الحزب بأسيوط، إلى أن أمانة ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن أسيوط برئاسة النائبة سهير الحادي تقوم علي مدار العام بتنظيم احتفالات ولقاءات لخدمة المواطنين بأسيوط، مشيرا أن احتفالية اليوم رسالة من ذوي الإعاقة للمجتمع أننا معكم في كل المناسبات.



وفي نهاية الاحتفالية، قدم أمين الحزب بالمحافظة، الشكر لمحافظ أسيوط علي استجابته خلال الإحتفال لتلبية مطالب ذوي الإعاقة.



ومن جانبهم، طالب ذوي الإعاقة من أعضاء حزب مستقبل وطن بأسيوط، بضرورة توفير مكاتب خدمية لهم بأدوار منخفضة بجميع مراكز المحافظة وذلك تسهيلا عليهم لتقديم الخدمات اللازمة.



حضر الأمين المساعد لأمانة الحزب بأسيوط، الدكتور علي مهران وأمناء الأمانات النوعية المختلفة، محمود نفادي، وإيهاب عبدالحميد وحسام خليل وأحمد حمودة وشريف حسن وعبدالله العربي ومحمد الليثي ومحمود أبو القاسم وأحمد حسام وهويدا الطماوي وهند جوزيف و كرستين عادل وريهام الحفناوي، ويونس درويش، فضلا عن الأمناء والأمناء المساعدين للأمانات بالمراكز والأقسام.