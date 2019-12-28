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منوعات

اكتشاف 57 مقبرة قديمة في جنوب الصين

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:26 ص
اكتشاف 57 مقبرة قديمة
اكتشاف 57 مقبرة قديمة في جنوب الصين
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أ ش أ
أعلنت مقاطعة جوانجدونج، جنوب الصين، اكتشاف نحو 500 قطعة أثرية في 57 مقبرة قديمة، يرجع تاريخها إلى الفترة بين عهد أسرة هان الامبراطورية (206 ق.م- 220م) وعهد أسرة تشينج الإمبراطورية (1644م-1911م).

وقال نائب رئيس معهد مدينة جوانجتشو للتراث الثقافي وعلم الآثار بالمقاطعة، "يي شي بين" - في تصريح، اليوم الجمعة- إن الاكتشافات تمت في موقع بناء في مدينة جوانجتشو عاصمة المقاطعة، مشيرا إلى أن القطع المكتشفة تشتمل على قطع فخارية ومعدات نحاسية وحديدية ومجوهرات.

وأضاف "بين" أنه تم العثور على قطعة من المجوهرات المصنوعة من الكريستال والعقيق والكهرمان تعود إلى عهد أسرة هان، ويشير الفحص المبدئي إلى أنها من بلد أجنبي، ما يقدم دليلا جديدا على التبادل بين الشرق والغرب على طريق الحرير القديم.

وأشار نائب رئيس معهد مدينة جوانجتشو للتراث الثقافي وعلم الآثار بالمقاطعة، إلى أن الاكتشافات تقدم معلومات وفيرة لدراسة التاريخ والتغيرات الجغرافية في جوانجتشو جنوبي الصين.
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