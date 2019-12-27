صباح البلد يخصص فقرة اليوم للحديث عن فرقة رضا.. فيديو

خصصت الإعلامية لميس سلامة، حلقة اليوم من برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، للحديث عن فرقة رضا، وذلك فى احتفالية مرور 60 سنة على إنشاء الفرقة.



وأضافت لميس سلامة، أنها متواجدة فى مسرح البالون لحضور احتفالية فرقة رضا، والحديث مع بعض النجوم من هذه الفرقة الجميلة.



وأشارت لميس سلامة، إلى أن الجميع عندما يتحدث عن الفن الشعبي يتذكر الفنان محمود رضا وفرقة رضا.



وأوضحت لميس سلامة، أن كل الأجيال تحب الفن الشعبي، والجميع يتذكر أغنية، حلاوة شمسنا و البنت بيضا.



وتابعت لميس سلامة: حالة جميلة عندما نسمع اغانى فرقة رضا، واليوم نشهد احتفالية مرور 60 سنة على إنشاء فرقة رضا.



وكشفت لميس سلامة، أن وزارة الثقافة ستقوم بتكريم عدد كبير من النجوم فى فرقة رضا، وذلك على ما قدموه من أعمال مميزة.

