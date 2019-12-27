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فن

تريند الفن| منى فاروق تحتفل بالكريسماس على طريقتها.. محمد سعد: اعتذرت عن مسرحية علاء الدين لأني مش رقاصة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:24 ص
محمد سعد
محمد سعد
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

شاهد.. محمد رمضان برفقة زوجته من داخل طائرة

شارك الفنان محمد رمضان الجمهور صورة علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري"برفقة زوجته من داخل طائرة.

منى فاروق تحتفل بالكريسماس.. فيديو

نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو جديد لها تكشف من خلاله عن المكان الذي تقضي فيه ليلة رأس السنة، وظهرت مني فاروق مرتدية ملابس شفافة عبارة عن عباءة طويلة ومفتوحة من أمام شجرة الكريسماس.


أنا مش رقاصة.. محمد سعد: اعتذرت عن مسرحية علاء الدين بسبب مجدى الهوارى

أكد الفنان محمد سعد أنه يقوم بالتحضير لعمل فنى جديد خلال الفترة الحالية لكن لم تكتمل ملامحه بعد.


شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

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