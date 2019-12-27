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مرأة

قبل الكريسماس.. ماسك طبيعي يقضي على الرؤوس السوداء ويلمع البشرة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:00 م
قبل الكريسماس ..ماسك
قبل الكريسماس ..ماسك طبيعي يقضي على الرؤوس السوداء ويلمع الب
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أسماء عبد الحفيظ
لم يتبق على الكريسماس سوى أيام قليلة وتحتاج جميع الفتيات والسيدات إلى الاهتمام والعناية ببشرتهن فى هذا اليوم والتألق لأنه عيد لدى الجميع قدوم سنة جديدة، لذلك يقدم موقع صدى البلد ماسك طبيعي لن يكلفك الكثير يساعد فى علاج البشرة ويقضى على الرؤوس السوداء .

كشفت منى محمد خبيرة التجميل، عن فوائد ماسك الطماطم للبشرة التي قالت عنها إنها مذهلة وسريعة النتائج حيث أوضحت أن فوائد ماسك الطماطم:

- يؤدي إلى تنظيف المسام بشكل عميق، مع توزيعها وتركها على البشرة لمدة 30 دقيقة.

- يعمل على تصغير المسام وخاصة عند إضافة الليمون عليه.

- يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء.

- ليس أفضل من ماسك الطماطم للتخلص من حب الشباب والبثور.

- يمنح البشرة المظهر الصحي واللمعان الطبيعي.
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