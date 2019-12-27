للاحتفال برأس السنة دون زيادة الوزن.. تناول هذه الأطعمة

أيام قليلة ويحتفل العالم برأس السنة الميلادية الجديدة 2020، ومع حلول هذه المناسبة يتبادل الكثير من الأشخاص الزيارات و العزومات بين الأقارب والأصدقاء للاحتفال بليلة رأس السنة.
كشفت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية و سمنة و نحافة، عن بعض الأكلات والوجبات الصحية التى يمكنك تناولها ليلة رأس السنة دون زيادة وزن، وتتمثل فى ..
- السلطة و الخضراوات الطازجة
-اللحوم و الدجاج المشوى
-لابد من الابتعاد عن المقليات و الوجبات الدسمة
- الأسماك المشوية نظرا لاحتوائها على تحتوي على أوميجا 3
-تناول المشروبات و العصائر الطازجة بدون سكر بدل من الكحوليات
- تناول الفاكهة