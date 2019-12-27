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مرأة

للاحتفال برأس السنة دون زيادة الوزن.. تناول هذه الأطعمة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:31 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
أيام قليلة ويحتفل العالم برأس السنة الميلادية الجديدة 2020، ومع حلول هذه المناسبة يتبادل الكثير من الأشخاص الزيارات و العزومات بين الأقارب والأصدقاء للاحتفال بليلة رأس السنة.

كشفت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية و سمنة و نحافة، عن بعض الأكلات والوجبات الصحية التى يمكنك تناولها ليلة رأس السنة دون زيادة وزن، وتتمثل فى ..

- السلطة و الخضراوات الطازجة
-اللحوم و الدجاج المشوى 
-لابد من الابتعاد عن المقليات و الوجبات الدسمة
- الأسماك المشوية نظرا لاحتوائها على تحتوي على أوميجا 3 
-تناول المشروبات و العصائر الطازجة بدون سكر بدل من الكحوليات
- تناول الفاكهة 
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