للاحتفال برأس السنة دون زيادة الوزن.. تناول هذه الأطعمة

أيام قليلة ويحتفل العالم برأس السنة الميلادية الجديدة 2020، ومع حلول هذه المناسبة يتبادل الكثير من الأشخاص الزيارات و العزومات بين الأقارب والأصدقاء للاحتفال بليلة رأس السنة.





كشفت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية و سمنة و نحافة ، عن بعض الأكلات والوجبات الصحية التى يمكنك تناولها ليلة رأس السنة دون زيادة وزن، وتتمثل فى ..





- السلطة و الخضراوات الطازجة

-اللحوم و الدجاج المشوى

-لابد من الابتعاد عن المقليات و الوجبات الدسمة

- الأسماك المشوية نظرا لاحتوائها على تحتوي على أوميجا 3

-تناول المشروبات و العصائر الطازجة بدون سكر بدل من الكحوليات