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أخبار العالم

اليابان تقرر إرسال مدمرة إلى بحر العرب

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري ووكالات
قررت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إرسال مدمرة إلى خليج عمان والجزء الشمالي من بحر العرب للقيام بدوريات وجمع معلومات في المنطقة.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أن طوكيو، ومع مراعاة علاقات الصداقة مع إيران، قررت إرسال مدمرة واحدة للقيام بدوريات في الجزء الشمالي من بحر العرب وخليج عمان ومضيق باب المندب.

ولفتت كيودو إلى أن المدمرة سيكون على متنها 260 عسكريا ومن المقرر أن تستمر مهمتها، وستكون مرفوقة بطائرة " Lockheed P-3 Orion" للقيام بدوريات ساحلية.

وقالت إن هذه القوات ستقوم بتدريبات مدتها 4 أسابيع قبل مباشرة مهامها في شهر فبراير القادم، وأضافت أنه "سيُسمح لهم باستخدام الذخيرة الحية في حال حدوث طارئ بهدف حماية السفن اليابانية، ولن تشمل مهام هذه القوات مضيق هرمز والخليج العربي

وخصصت اليابان ميزانية قدرها 43 مليون دولار لهذه المهمة البحرية.
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