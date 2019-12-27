الأسعار اليوم الجمعة.. استقرار الدولار وتراجع اليورو والاسترليني.. الذهب يرتفع محليا وعالميا.. تباين أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور

الأسعار اليوم

- استقرار الدولار وتراجع اليورو والاسترليني

- الذهب يرتفع محليا وعالميا

- تباين أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور





تباينت الأسعار اليوم الجمعة 27-12-2019 بمعظم الأسواق المحلية، حيث استقر الدولار وتراجعت العديد من الأوراق المالية بسلة العملات، كما تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم، وعلى صعيد المعدن الأصفر ارتفع الذهب محليا وعالميا.



سعر الدولار اليوم الجمعة 27-12-2019 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصرى والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، استقرت نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة في البنك المركزي 15.99 جنيه.



وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الجمعة 27-12-2019 واسعار العملات الأجنبية في البنوك.



سعر الدولار اليوم الجمعة 27-12-2019 في البنوك



سعر الدولار والعملات الأجنبية



فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الجمعة وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي و البنوك ، و جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي:



سعر الدولار الأمريكي



سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الجمعة شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09



سعر اليورو​



بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الجمعة شراء : 17.74 وبيع : 17.85 بتراجع قرشا للبيع فقط.



سعر الجنيه الاسترليني​



أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الجمعة ، فقد سجل شراء : 20.74 وبيع : 20.87 بتراجع قرش واحد للشراء فقط.



سعر الفرنك السويسرى​



وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الجمعة​ شراء : 16.30 وبيع : 16.40 بتراجع قرشين.



سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الجمعة ، فقد سجل شراء : 14.59 وبيع : 14.68 بتراجع ثلاثة قروش.



سعر الريال السعودى​



أما سعر الريال السعودى اليوم الجمعة فقد سجل​ شراء : 4.26 وبيع : 4.29



سعر الدينار الكويتى​



بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة​ شراء : 52.63 بيع : 53.09 بتراجع 4 قروش للشراء



سعر الدرهم الاماراتى



وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الجمعة شراء : 4.35 ، وبيع : 4.38



سعر اليوان الصيني



وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الجمعة شراء : 2.28 وبيع : 2.29



سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة في البنك الاهلى المصري



سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الجمعة شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09



سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري



سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة شراء : 4.25 ، وبيع : 4.29



سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة في بنك مصر



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 27-12-2019 شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09



سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصر



سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصر شراء : 4.25 ، وبيع : 4.29



وارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-12-2019، العطلة الأسبوعية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 674 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن أسعاره أمس، وذلك وفق لآخر تحديث لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الجمعة 27-12-2019، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.



سعر جرام الذهب عيار 21



وسجلت أسعار الذهب اليوم، الجمعة 27 ديسمبر 2019، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 674 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 770 جنيهًا، بارتفاع ثلاث جنيهات.



سعر جرام الذهب عيار 18



وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الجمعة، عيار 18، نحو 578 جنيهًا، بارتفاع ثلاث جنيهات، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 449 جنيها بارتفاع جنيها واحدا.



السعر العالمي للذهب



بينما سجل السعر العالمى للذهب نحو 23,956 جنيها للأوقية.



سعر الجنيه الذهب



أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5,392 جنيها.



وارتفعت أسعار الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار لتقترب من ذروة شهرين أمس الخميس، إذ تعززت التدفقات الساعية إلى ملاذات آمنة في المعدن الأصفر بفضل الضبابية التي تحيط بتوقيع اتفاق ‘المرحلة واحد’ التجاري.



وبحلول الساعة 05:13 بتوقيت جرينتش أمس الخميس، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1503.02 دولار للأوقية (الأونصة).



وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1503.87 دولار وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1507.40 دولار للأوقية.



فيما تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم، الجمعة 27-12-2019، العطلة الأسبوعية، حيث ارتفعت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 و4.6 جنيه بزيادة طفيفة 20 قرشا.



واستقرت البطاطس بين 4 و6 جنيهات، وتراوح البصل بين 5 و7 جنيهات، والكوسة بين 5 و7 جنيهات، والبطاطا بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات بارتفاع جنيه، وانخفض الباذنجان البلدي نحو 50 قرشا ليتراوح بين 2 و3.5 جنيه.



وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6 جنيهات والفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات.



وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل الليمون البلدي اليوم، الجمعة بين 7 و11 جنيها، وسجلت أسعار البرتقال بأنواعه الثلاث تراجعا بقيمة 50 قرشا، حيث تراوح البرتقال البلدى بين 1.5 و3 جنيه، والبرتقال السكري بين 1.5 و3 جنيه، والبرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و3 جنيهات.



وتراوح سعر اليوسفى بين 1.5 و4 جنيهات، والجوافة بين 5 و7 جنيهات، وبلغ الرمان بين 4 و8 جنيهات.