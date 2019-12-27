AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حرب بين إسرائيل وروسيا.. نتنياهو يعلن مفاجأة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:59 ص
حرب بين إسرائيل وروسيا..
حرب بين إسرائيل وروسيا.. نتنياهو يعلن مفاجاة
Advertisements
سمر صالح
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يتوقع إمكانية نشوب حرب بين روسيا وإسرائيل.

وبحسب نتنياهو فإنه أمكن أن تجد إسرائيل وروسيا نفسيهما في حرب لو لم تكن هناك علاقات بين زعيميهما.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن نتنياهو قوله إن بوتين قال له إنه لولا العلاقات بينهما فقد أمكن أن يجد البلدان نفسيهما في صدام عسكري.

وقال نتنياهو لراديو الجيش إنه تم تجنب ذلك لأنه نتنياهو كان يلتقي بوتين كل بضعة أشهر.

وبحسب نتنياهو فإن إسرائيل وروسيا أصبحتا أربع مرات قاب قوسين أو أدنى من صدام عسكري لأن طائراتهما كادت أن تدخل في مواجهة في سماء سوريا.

وذكرت الصحيفة أن السفارة الروسية رفضت أن تعلق على مزاعم نتنياهو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تايمز أوف إسرائيل: نتنياهو يرفض تعيين سفيرا لإسرائيل في موسكو

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب تتألق في أقوى حفلات دبي.. فيديو

أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا

تراجع اليورو والاسترليني.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الجمعة 27-12-2019

بالأبيض والأسود.. زوجة تامر حسني تتألق فى إطلالة عصرية

أفضل دعاء يوم الجمعة

شنوا هجوما ضد شقيقة علاء عبدالفتاح.. رواد التواصل الاجتماعي: دمرتوا مستقبل أسر كثيرة ولن تعيدوا فعلتكم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض والأسود.. زوجة تامر حسني تتألق فى إطلالة عصرية

أم العواجز.. حكاية مسجد السيدة زينب عبر مئات السنين.. صور

فى أخر ثلاث حفلات.. شيرين عبد الوهاب تتألق بفساتين باللون الأحمر.. أيهما أجمل؟