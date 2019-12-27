عضو المجمع العلمي المصري: المثقف يقع عليه عاتق القفز بمصر نحو مستقبل أفضل..فيديو

أكد دكتور أحمد تيمور عضو المجمع العلمي المصري، أن غياب المثقف الحقيقي القادر على حل مشكلات مجتمعه وطرح رؤى وحلول لها يسمح للساحة بأن تمتلئ بالمثقفين الغير حقيقيين أو أصحاب الأغراض والدعاوي المشبوهة الذين يظهروا مع غياب المثقف الحقيقي الملتزم بقضايا مجتمعه.



وأضاف عضو المجمع العلمي المصري خلال وجوده ضيفا ببرنامج صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى أنه يجب أن ننشط الوعي لدى النشء الصغير؛ مشيرا إلى أن هناك مقولة تقول: "اعطني مكانا خارج الكرة الأرضية وأنا احركها لك" بمنطق أن النهضة الموجودة بكافة المجالات التي تقودها الأدارة السياسية للدولة يجب أن يواكبها نوع من أنواع الظهير الثقافي".



وتابع عضو المجمع العلمي المصري أن الدولة المصرية تقفز نحو مستقبل أفضل؛ مؤكدا أنه لم يتم هذا إلا بحشد المثقفين وتجييش كل الوجدان الجمعي لكي تكون ظهيرا للدولة والمثقف يجب أن يكون عاملا رئيسيا لأنه يمتلك تيارا من الوطنية.



وأشار عضو المجمع العلمي المصري أن اقتراح الحلول السريعة والفكر خارج الصندوق وشجاعة الأخذ بتلك المبادرات المستمرة وهو ما ظهر في منتدى شباب العالم وحرص الرئيس على الاستماع لكافة الآراء والحلول.



وقال عضو المجمع العلمي المصري: إنه كان في فترة الستينيات من القرن الماضي كان هناك مشروع ثقافي عظيم كانت القاهرة هي وسيطة العقد لامتلاكها المسرح والسينما والرواية والقصة والندوات الثقافية فكانت بمثابة مظاهرة ثقافية مستمرة وكان هناك نماذج قوية مثل "طه حسين وأحمد شوقي" وغيرهم الكثير.