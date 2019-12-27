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مرأة

اعرف مستقبلك.....التوقعات المالية للأبراج فى 2020

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:30 ص
التوقعات المالية
التوقعات المالية للأبراج فى 2020
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هاجر هانئ
أيام قليلة و ينتهى عام 2019، وتبدأ السنة الميلادية الجديدة 2020، حيث يهتم العديد من الأشخاص بالاطلاع و البحث عما يحمله لهم برجهم فى السنة الجديدة.

وفى هذا السياق، أوضحت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج ل" صدى البلد"، أبرز توقعات الأبراج على الصعيد المادى والمالى خلال 2020.

برج الحمل
"المشتري" و"بلوتو" معاكسان ويدفعانك للمغامرة، و"أورانوس" أيضا بمنزل المال يدفعك للتبذير، وبناءً على حالتك المادية في آخر ٢٠١٩ يجب أن تضع تخطيطا واقعيا يتناسب مع دخلك.

برج الثور
"المشتري" يمنحك كل الفرص لزيادة دخلك.. من أول يناير الفرص سانحة للتفاوض حول زيادة راتب أو استرجاع حقوق أو القيام بأعمال مربحة. كما أن "زحل" يساعدك على تنظيم نفقاتك والوفاء بالتزاماتك.


برج الجوزاء
"المشتري" و"زحل" و"بلوتو" في منزل المدخرات ويمنحك ذلك عاما مناسبا للبيع والشراء أو لتنمية أملاك. كما أن "فينوس" في برجك من ٣ أبريل إلى ٦ أغسطس تعدك بالسهولة واليسر في اكتساب المال.

برج السرطان
من الصعب أن تحافظ على حالة مالية مستقرة.. ثلاثة كواكب بمواجهة برجك مما يدفعك للمبالغة في نفقاتك، أو تكون عرضة لضياع حقوق أو نزاع حول أملاك، وعليك بالحذر وبالإدارة الحازمة لنفقاتك، ومع ذلك ستضيف لك الضغوط خبرات جديدة.

برج الأسد
"المشتري" و"بلوتو" بمنزلك السادس يدفعانك لوضع ميزانية محددة ويساعدانك على توجيه جهودك نحو ما يحقق لك مكاسب، فقط من أول العام وحتى أول يوليو يجب ألا تغامر وحاول ألا تنسى التزاماتك المالية.

برج العذراء
"المشتري" و"بلوتو" داعمان ويمنحانك عاما كاملا مناسبا لبيع أو شراء الأملاك.. الوقت مناسب أيضا لاستثمار المال وقد تكون الفرص سانحة للدخول في نشاطات مربحة. الفلك أيضا يمنحك براعة في التفاوض على زيادة دخلك.

برج الميزان
هذا العام يجب ألا تغامر ماليا.. "المشتري" و"بلوتو" يعرقلان سيولة دخلك مع إزدياد التزاماتك المالية، ومع ذلك "أورانوس" بمنزل المدخرات يمنحك أفكارا مبتكرة وذكية، لكن في جميع الأحوال.. لصالحك تحرك في حدود إمكانياتك.

برج القوس
"المشتري" و"زحل" و"بلوتو" بمنزل المال وقد يعدك ذلك براتب أفضل ويمكنك أن تضع ميزانية واقعية. كما أن "زحل" يساعدك على إدارة أمورك المالية بخشونة وتتوصل لأفكار تزيد دخلك وتخفض من نفقاتك، فقط لا تغامر من ٣ أبريل إلى ٦ أغسطس واعتن بحساباتك.. إن مواجهة "فينوس" لبرجك حينئذ تجعلك عرضة لضياع حقوق أو اتخاذ قرارات خاطئة.


برج الجدى
"المشتري" كوكب الحظ و"بلوتو" كوكب الغنى ببرجك يمنحانك وقتا مثاليا للبيع والشراء والتفاوض.. كما أن "زحل" الجاد ببرجك يساعدك على ضبط نفقاتك وتنظيمها وإدارة أمورك المالية بحكمة. في النهاية ستكون لديك قاعدة مالية قوية وقدرة شرائية أفضل.

برج الدلو
انتبه.. "نبتون" كوكب الأحلام يسكن منزل المال وقد تكون حساباتك غير واقعية أحيانا.. اعتن بحساباتك وراجع خطواتك، ولا تغامر وضاعف الحذر من ٢٣ يوليو إلى ٢٨ نوفمبر. في آخر العام، "المشتري" يدخل برجك في ١٩ ديسمبر ويساعدك حينئذ على ضبط نفقاتك وأمورك المالية.

برج الحوت
"المشتري" و"بلوتو" يساعدانك على تنمية مشاريع والحصول على دعم مادي من البعض، لكن يجب أن تكون حذرا من ٢٨ يونيو عندما يدخل "المريخ" لمنزل المال، وعليك بمضاعفة الحذر من ٨ سبتمبر إلى ١٣ نوفمبر (وقت تراجع المريخ) ولا تتعجل الأمور ولا تغامر بنفقات غير ضرورية.

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