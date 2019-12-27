AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان الموقف التنفيذى لمشروع محور إبراهيم العرابى

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:58 ص
آمنة عبدالعظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع محور الفريق إبراهيم العرابى "ترعة الطوارئ سابقًا"، بحي السلام بمحافظة القاهرة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية هذا المشروع، الذى يلقى اهتمامًا من القيادة السياسية، موضحًا أنه تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروع، حيث تخطت نسبة التنفيذ 80 %، كما تم استعراض موقف الأراضى المحيطة بالمشروع، وسبل استغلالها بالشكل الأمثل، حيث تم التكليف بحصر الأراضى الشاغرة، وتنفيذ أعمال الرفع المساحي لها.

وقال وزير الإسكان: إن طول المحور يبلغ ١١.٧ كم، وبعرض ٥٠ مترًا، فى اتجاهين، ويضم كل اتجاه (طريق رئيسى به 3 حارات مرورية بعرض 10.8م + طريق خدمة به 2 حارة مرورية، وطبان أسفلتي بعرض 8.9 م + 2 رصيف مشاة بعرض 2.5م)، كما يضم المحور 9 أعمال صناعية (تقاطع جسر السويس - تقاطع شارع بيرتى - تقاطع جمال عبدالناصر - تقاطع شارع مصطفى كامل - تقاطع شارع سبيكو - تقاطع طريق الجبل الأصفر - تقاطع ترعتى الطوارئ - تقاطع طريق بلبيس – كوبري دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوي القاهرة / القاهرة).

وأشار الوزير، إلى أن المحور يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي لتحقيق الاتصالية، كما أنه سيوفر نطاقا عمرانيا متحضرا يحيط به.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحلم يتحول إلى حقيقة.. طريق الأمل بأسيوط يخرج لـ النور ويخلق مجتمعات عمرانية جديدة.. الطريق الجديد يربط المطار بالمدينة في 15 دقيقة.. فيديو وصور

وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتابعان مشروع تطوير محور المحمودية

وزير الإسكان: محور 30 يونيو أهم المشروعات في شبكة الطرق القومية

تعرف على تفاصيل جولة محافظ القليوبية للمشروعات القومية بالخانكة

بتكلفة 410 ملايين جنيه.. تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق ببرج العرب الجديدة

الإسكان: بدء صب الخرسانة المسلحة لأعمدة عمارات مشروع JANNA بـ ملوي الجديدة.. ورئيس المجتمعات العمرانية يتفقد محور العبور ومثلث الأمل.. وتنظيم مياه الشرب يعقد اجتماعا لبحث تطوير القطاع

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

بالأبيض والأسود.. زوجة تامر حسني تتألق فى إطلالة عصرية

تونس توجه صفعة قوية لأردوغان بعد زيارته الأخيرة.. واستياء دولي من إعلان الوفاق تدخل تركيا عسكريا في ليبيا

حرب بين إسرائيل وروسيا.. نتنياهو يعلن مفاجأة

كيفية صلاة مريض سلس البول

AdvertisementS

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه

الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

ضعي كوبا من عصير الليمون فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

الأرصاد تحذر: استمرار حالة عدم استقرار الطقس بالبلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

تناول 5 حبات من اللب السوري واكتشف ما تأثيره على جسمك

الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ببدايات الأسبوع القادم.. فيديو

أعلى ارتفاع في شهرين.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-12-2019

فيديوجراف| احذر المقرمشات فيها سم قاتل.. تدمر الكبد

بالأبيض والأسود.. زوجة تامر حسني تتألق فى إطلالة عصرية

تعرف على شروط بيع 114 شقة بالتجمع الخامس بمقدم 150 ألف جنيه.. خدمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض والأسود.. زوجة تامر حسني تتألق فى إطلالة عصرية

أم العواجز.. حكاية مسجد السيدة زينب عبر مئات السنين.. صور

فى أخر ثلاث حفلات.. شيرين عبد الوهاب تتألق بفساتين باللون الأحمر.. أيهما أجمل؟