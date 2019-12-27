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توك شو

أحد مؤسسي فرقة رضا يكشف السبب الرئيسي فى الشهرة والنجاح.. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
أحد مؤسسي فرقة رضا
أحد مؤسسي فرقة رضا
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البهى عمرو
قال أحد مؤسسي فرقة رضا: إن النجاح يحتاج الإخلاص فى العمل والتفانى فيه، موضحًا أن فرقة رضا كانت منظومة والجميع يكمل بعضه.

وأضاف أحد مؤسسي فرقة رضا خلال حواره، باحتفالية مرور 60 عامًا على إنشاء فرقة رضا، لقائه ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية لميس سلامة، أن الاندماج و الحب بين فرقة رضا هو سبب نجاحها ووصولها للعالمية.

وأشار أحد مؤسسي فرقة رضا، إلى أن، الفرقة القومية و فرقة رضا و السرك، و الآلات الشعبية يجب ان ينظمموا فى منظومة واحدة لتقديم فنى شعبي مصري.

وأوضح أحد مؤسسي فرقة رضا، أن الفن الذى قدمته فرقة رضا كان مختلفا، مشيرا الى ان فرقة رضا كانت تقدم فن صادق.

وأكد أحد مؤسسي فرقة رضا، أنهم كانوا يسافرون للمحافظات و اظهار ما هو جديد، واكد ان فرقة رضا كان لها هدف ورسالة.

وكشف أحد مؤسسي فرقة رضا، انهم قاموا بعمل رقصة بطل الثورة بعد ان ترشح جمال عبد الناصر لرئاية الجمهورية، معلقًا الواقع كان يفرض نفسه.
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