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تعليم

تعليم الغربية يقوم ببدء فعاليات مبادرة بأيدينا نجملها بشوارع طنطا .. صور

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:29 ص
أعضاء فريق مديرية
أعضاء فريق مديرية التربية والتعليم بالغربية
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احمد علي
دشن أعضاء فريق مديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية تحت اشراف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالمشاركة وبدء فعاليات مبادرة بأيدينا نجملها .

وجاء ذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وقيادات المديرية وطلاب المدارس بالتعليم العام والتعليم الفني والمعلمون ورؤساء حى ثان طنطا واول طنطا .

كما بدأت الحملة من شارع الجلاء ثم شارع النادى وشارع المدارس بمدينة طنطا وتخللها رفع القمامة من الشوارع ورسم لوحات فنية وجداريات على أسوار المدارس لتجميلها.

في المقابل اصدر محافظ الغربيه توجيهاته الي مساعديه بالضرورة تعاون كافة الاجهزه التنفيذيه من أجل تعميم المبادرة وانجاحها علي مستوي قطاعات المحافظة تلبية لرغبات المواطنين و تثفيفا لابنائهم .

وشدد محافظ الغربية في تعليماته الي مسؤولي القيادات التنفيذية بالضرورة الدفع بسيارات ومعدات لرفع تلال القمامه بشوارع وميادين العامة خلال المرحلة المقبلة.
تعليم الغربية يقوم ببدء فعاليات مبادرة بأيدينا نجملها بشوارع طنطا .. صور
تعليم الغربية يقوم ببدء فعاليات مبادرة بأيدينا نجملها بشوارع طنطا .. صور
تعليم الغربية يقوم ببدء فعاليات مبادرة بأيدينا نجملها بشوارع طنطا .. صور
تعليم الغربية يقوم ببدء فعاليات مبادرة بأيدينا نجملها بشوارع طنطا .. صور
تعليم الغربية يقوم ببدء فعاليات مبادرة بأيدينا نجملها بشوارع طنطا .. صور
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