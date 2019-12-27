AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أعلى قيمة في 3 أشهر .. ارتفاع سعر النفط اليوم الجمعة 27-12-2019

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:14 ص
ارتفاع سعر النفط
ارتفاع سعر النفط اليوم الجمعة
Advertisements
وكالات
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة 27-12-2019، لتبلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بعد أن أظهرت بيانات إنفاقا قياسيا للمستهلكين الأمريكيين عبر الإنترنت، مما أثار الثقة في أكبر اقتصاد في العالم قبل النهاية المأمولة للحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 67.98 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 68.10 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر، وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 61.79 دولار للبرميل.

وأظهر مسح يوم أمس الخميس أن مشتريات المستهلكين الأمريكيين عبر الإنترنت في موسم العطلة بلغت مستوى قياسيا فاق توقعات المحللين ودفع الأسهم الأمريكية للارتفاع.

وتتلقى أسعار النفط الدعم أيضا من آمال قوية في أن العام الجديد سيشهد نهاية لحرب الرسوم التجارية الممتدة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، وهو النزاع الذي ألقى بظلاله على آفاق نمو الاقتصاد العالمي وخلف تساؤلات بشأن مستقبل الطلب على الخام.

وظهر التأثير المستمر من فترة طويلة للنزاع التجاري مجددا في بيانات من اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، اليوم الجمعة كشفت انكماش الإنتاج الصناعي للشهر الثاني في نوفمبر.

لكن سعر برنت قفز ما يزيد عن الربع منذ بداية 2019، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نحو 35 بالمئة بدعم من تحركات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا لكبح الإنتاج. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتفقت أوبك وحلفاؤها على تمديد وزيادة تلك التخفيضات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع جديد.. أسعار النفط اليوم الجمعة

تراجع أسعار النفط مع استعداد أوبك لخفض الإنتاج

بنسبة 0.20%.. ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي

ترشيحاتنا

تونس توجه صفعة قوية لأردوغان بعد زيارته الأخيرة.. واستياء دولي من إعلان الوفاق تدخل تركيا عسكريا في ليبيا

الأرصاد تحذر: استمرار حالة عدم استقرار الطقس بالبلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

قائمة أسعار شيري chery من الوكيل بعد التخفيضات الأخيرة

الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ببدايات الأسبوع القادم.. فيديو

فيديوجراف| احذر المقرمشات فيها سم قاتل.. تدمر الكبد

أم العواجز.. حكاية مسجد السيدة زينب عبر مئات السنين.. صور

AdvertisementS

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

ضعي كوبا من عصير الليمون فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

الأرصاد تحذر: استمرار حالة عدم استقرار الطقس بالبلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

تناول 5 حبات من اللب السوري واكتشف ما تأثيره على جسمك

الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ببدايات الأسبوع القادم.. فيديو

أعلى ارتفاع في شهرين.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-12-2019

الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه

فيديوجراف| احذر المقرمشات فيها سم قاتل.. تدمر الكبد

تعرف على شروط بيع 114 شقة بالتجمع الخامس بمقدم 150 ألف جنيه.. خدمات

بالأبيض والأسود.. زوجة تامر حسني تتألق فى إطلالة عصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض والأسود.. زوجة تامر حسني تتألق فى إطلالة عصرية

أم العواجز.. حكاية مسجد السيدة زينب عبر مئات السنين.. صور

فى أخر ثلاث حفلات.. شيرين عبد الوهاب تتألق بفساتين باللون الأحمر.. أيهما أجمل؟