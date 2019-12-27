خاص..المنسقة الإعلامية لبلاتينيوم: مباراة الأهلي شيء كبير بالنسبة لنا وسنتعلم منها الكثير

يستضيف النادي الأهلي، نظيره نادي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، غدًا السبت، على ستاد السلام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وحاور صدى البلد، شيدو شيزوندو المنسقة الإعلامية للفريق الزيمبابوي، للوقوف على آخر استعدادات الفريق لملاقاة الأهلي.
في البداية، ماذا تمثل مباراة الأهلي بالنسبة لكم كفريق بلاتينيوم؟
ملاقاة الأهلي شيئ كبير بالنسبة لنا،ليس فقط للنادي بل للعلامة التجارية خاصتنا، أعتقد أنه بالنسبة للفرق من جنوب القارة وبالأخص فرق زيمبابوي، فعندما تصل لهذه المرحلة من البطولة، فستقدر وتعرف ماذا يعني اللعب في إفريقيا، ومن أهداف النادي أن نصبح من من أكبر الفرق والعلامات في القارة الإفريقية ، فنحن كالأطفال الصغار ، نتعلم حيل ومهارات جديدة من أخوة كبار كالنادي الأهلي.
هناك أخبار عن إقالة المدير الفني لنادي بلاتينيوم ، ما تعليقك على هذه الأنباء؟
كما تعلم السوشيال ميديا تطلق دومًا القصص ، إدارة نادي بلاتينيوم حريصة على تقييم مسيرة المدرب وأدائه، لكننا لم نصل لتلك المرحلة حتى الآن ، إذا جد جديد فبالطبع سنشاركه مع وسائل الإعلام ، لكن في الوقت الحالي لا توجد أي تطورات والمدير الفني باق معنا.
خسرتوا أول مباراتين لكم في المجموعة ، هل يضع ذلك ضغط عليكم في المباراة أمام النادي الأهلي؟
بالنسبة لنا ، نأخذ كل مباراة وكل يوم على حدة، اللعب في إفريقيا يعطينا خبرة، الخسارة بالطبع تضع علينا ضغوطات كثيرة ، لكن عامل الخبرة الذي نكتسبه هو الأهم ، وهو ما سيساعدنا في المباراة القادمة أمام الأهلي.
بالنسبة لمباراة العودة ، هل سيساعدكم عامل الجمهور في المباراة أمام الأهلي؟ وهل ستتأثروا بالجمهور الضخم للأهلي؟
بالنسبة لنا ، حتى في مباراة العودة لن نلعب على أرضنا ، لأن ملعبنا لم يتم اعتماده والموافقة عليه من قبل الكاف، لذا سيكون الحضور الجمهوري قليلًا أيضًا، لكن في مباراة الأهلي سيكون الحضور الجمهوري كبير جدًا وسنكتسب الخبرة أيضًا من ذلك الأمر، سنلعب على ملعب مملوء عن آخره ، فجمهور الاهلى معروف عنه الحضور الكبير ، ستكون مباراة شيقة للغاية ، لكن الطقس في مصر بارد للغاية.
وحاور صدى البلد، شيدو شيزوندو المنسقة الإعلامية للفريق الزيمبابوي، للوقوف على آخر استعدادات الفريق لملاقاة الأهلي.
في البداية، ماذا تمثل مباراة الأهلي بالنسبة لكم كفريق بلاتينيوم؟
ملاقاة الأهلي شيئ كبير بالنسبة لنا،ليس فقط للنادي بل للعلامة التجارية خاصتنا، أعتقد أنه بالنسبة للفرق من جنوب القارة وبالأخص فرق زيمبابوي، فعندما تصل لهذه المرحلة من البطولة، فستقدر وتعرف ماذا يعني اللعب في إفريقيا، ومن أهداف النادي أن نصبح من من أكبر الفرق والعلامات في القارة الإفريقية ، فنحن كالأطفال الصغار ، نتعلم حيل ومهارات جديدة من أخوة كبار كالنادي الأهلي.
هناك أخبار عن إقالة المدير الفني لنادي بلاتينيوم ، ما تعليقك على هذه الأنباء؟
كما تعلم السوشيال ميديا تطلق دومًا القصص ، إدارة نادي بلاتينيوم حريصة على تقييم مسيرة المدرب وأدائه، لكننا لم نصل لتلك المرحلة حتى الآن ، إذا جد جديد فبالطبع سنشاركه مع وسائل الإعلام ، لكن في الوقت الحالي لا توجد أي تطورات والمدير الفني باق معنا.
خسرتوا أول مباراتين لكم في المجموعة ، هل يضع ذلك ضغط عليكم في المباراة أمام النادي الأهلي؟
بالنسبة لنا ، نأخذ كل مباراة وكل يوم على حدة، اللعب في إفريقيا يعطينا خبرة، الخسارة بالطبع تضع علينا ضغوطات كثيرة ، لكن عامل الخبرة الذي نكتسبه هو الأهم ، وهو ما سيساعدنا في المباراة القادمة أمام الأهلي.
بالنسبة لمباراة العودة ، هل سيساعدكم عامل الجمهور في المباراة أمام الأهلي؟ وهل ستتأثروا بالجمهور الضخم للأهلي؟
بالنسبة لنا ، حتى في مباراة العودة لن نلعب على أرضنا ، لأن ملعبنا لم يتم اعتماده والموافقة عليه من قبل الكاف، لذا سيكون الحضور الجمهوري قليلًا أيضًا، لكن في مباراة الأهلي سيكون الحضور الجمهوري كبير جدًا وسنكتسب الخبرة أيضًا من ذلك الأمر، سنلعب على ملعب مملوء عن آخره ، فجمهور الاهلى معروف عنه الحضور الكبير ، ستكون مباراة شيقة للغاية ، لكن الطقس في مصر بارد للغاية.