هتعملي بيه إيه.. أشقاء يطمعون في مال أختهم التي لا تنجب.. والإفتاء ترد

سيدة لا تنجب ويطمع أشقائها في حقوقها لديهم قائلين لها ماذا ستفعلين بها، فما الحكم؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، منوها أن الحل في النصيحة إما التراضي أو التقاضي.





وأكد أمين الفتوى في رده على السؤال، أن الرحمة مقدمة علي كل شيء، وهناك إدارة فض المنازعات في دار الإفتاء المصرية، يمكن للمتخاصمين أن يذهبوا إليها لفض النزاع، والمال زائل وتبقى صلة الرحم والخلق الحسن والعمل الصالح، يقول الله عز وجل "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا".





وتابع: قد يكون هذا المال المغتصب وبالًا علي من طمع فيه، فالدين يعلمنا البحث عن الكيف وليس الكم، فليس للكفن جيوب، وما ينفع عند الله إلا الباقيات الصالحات.





حب المال





النفس البشرية تحب جمع الأموال ولا تشبع منها وذلك من الأمور المباحة شرعًا، والإنسان قد يتحول من فرحة اقتناء الأموال وجمعها إلى الخوف لفقدانها، وهذا يسميه علماء النفس بـ«الاكتناز القهري»، لأن الإنسان في هذه الحالة لا يشعر بالأمان الكامل والنشوة إلا بزدياد ما يملك، ويكون شعوره بالسعادة والطمأنينة على حد ما يملك.





آية قرآنية تعالج الطمع وحب جمع المال





من يحب اكتناز الأموال يكون مرعوبًا من مساعدة الفقراء خوفًا على نقصان أمواله، ويطلق العلماء على هذا النوع اسم «الفقر الحقيقي» لأن الغني هو القدرة على الاستغناء عن الشيء، والله تعالى عالج هذا المرض بضرورة إخراج الصدقة وزكاة الأموال، كما ورد في قول الله تعالى: «لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» (سورة آل عمران 92)، مؤكدًا أن هذه الآية علاج عملي يحرر النفس من عبودية جمع المال.





الزواج طمعا في المرأة



