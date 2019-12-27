مدرب الزمالك السابق: كثرة التغييرات في المدربين عمرها ما تجيب بطولات.. فيديو

قال عصام مرعى، المدرب العام السابق للزمالك، إن كثرة التغييرات في المدربين والمديرين الفنيين لا تأتي بنتائج إيجابية وبطولات .



وأضاف عصام مرعى ، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " dmc " ، أنه لابد من استمرار الجهاز الفني لأي فريق لنهاية الموسم، مؤكدا أن هذا هو المتعارف عليه في الأندية.



وأشار عصام مرعي، إلى أن دور المدرب العام هو طرح وجهه نظر ليس اكثر او اقل ولكن القرار النهائي في يد المدير الفنى، مضيفا ان ميشو المدير الفني السابق لنادي الزمالك بدأ بداية جيدة وقوية ولكنه لم يحافظ عليها فى ثبات التشكيل والاستقرار على الفريق .



وتابع أنه تم استعراض حوالي 6 سير ذاتية لمدربين من كل النجوم القدامى وقام رئيس النادي بالإجتماع مع مجلس الإدارة ، وتم اختيار ميتشو لأنه لديه خبرة كبيرة وله العديد من البطولات، والدليل انه حصد كأس مصر عندما فاز على بيراميدز بنهائي بطولة كأس مصر بنتيجة كبيرة 3-0 .



واكد عصام مرعي أن العلاقة كانت قوية بين المدير الفنى والجمهور ولكن لم يحافظ ميتشو على البداية القوية ، وقام بتغيير التشكيل أكثر من مرة ،مشيرا الى اننا احيانا نشيد بمن يتبع سياسة التدوير ولكن هذا الفكر غير اساسى على مستوى العالم كله.