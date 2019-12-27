نكشف أسعار شجرة الكريسماس.. طوارئ لتأمين احتفالات أعياد الميلاد بالقليوبية

رفعت محافظة القليوبية حالة الطوارئ ودرجة الاستعدادات القصوى تزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد والكريسماس حيث تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين خاصة فى الأماكن الترفيهية واماكن الاحتفالات.



وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال تأمين احتفالات اعياد الميلاد المجيد حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وكذلك عمل خطط محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات.



واشار الى أنه كلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس، وإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام القادمة.



ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتواجد طاقم الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة مشددا على ضرورة انتشار سيارات الإسعاف على بمحيط الكنائس والحدائق العامة وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.



من جانبه قال مدير أمن القليوبية اللواء جمال الرشيدى إنه تم وضع خطة أمنية لحفظ الأمن والأمان أمام الكنائس حتى يهنأ الإخوة الأقباط بعيدهم مؤكدا أنه تمت زيادة أعداد أفراد الخدمات الأمنية المعنية بتأمين الكنائس على مستوى المحافظة، فضلا عن تكثيف التواجد الأمنى والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة وفرض طوق أمني حول مطرانية بنها وشبرا الخيمة والخصوص وتوابعها، والتى تشهد زحاما كبيرا خلال احتفالات أعياد الميلاد.



فى سياق متصل شهدت محال واماكن بيع الهدايا بمختلف مدن المحافظة إقبالا متزايدا على شراء مستلزمات الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة والكريسماس.



وعرضت المحال أنواعا مختلفة من أشجار الكريسماس سواء الصناعية أو الطبيعية والزينات المختلفة اللازمة لتزيينها لتشهد المحال حالة من الرواج تزامنا مع رأس السنة الميلادية.



كما شهدت المحلات رواجا هذا العام على شراء مستلزمات اعياد الميلاد والزينة وألعاب وماسكات بابا نويل وخاصة من الأطفال والشباب وتراوحت أسعار شجرة الكريسماس من محل الى آخر لتبدأ من 35 جنيها كل شجرة حسب نوعها وحسب الخامة والجودة والزينات الخاصة بها.