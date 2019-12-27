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أخبار العالم

إسرائيل تقرر دخول آلاف العمال من غزة.. تفاصيل

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:08 ص
إسرائيل تدخل آلاف
إسرائيل تدخل آلاف العمال من غزة| تفاصيل
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الجمعة أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن دعمه لتسهيلات مدنية لقطاع غزة وإدخال آلاف العمال إلى إسرائيل مقابل هدوء أمني في الجنوب.

وقالت الصحيفة إن التسهيلات المدنية التي أعلنها رئيس الأركان ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، والحديث يدور عن أكثر القضايا حساسية منذ أن أغلقت إسرائيل قطاع غزة قبل13 عامًا، والتي تتمثل في إدخال آلاف العمال من غزة للعمل داخل إسرائيل.

وزعمت "يديعوت أحرنوت"، أن تقدم تسهيلات مدنية واقتصادية لسكان قطاع غزة، سيرفع الحصار عن قطاع غزة الذي فرضته حكومة أولمرت بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة.

وختمت الصحيفة أنه في جميع الحالات، فإن الجيش الإسرائيلي سيستمر في دفع المستوى السياسي باتجاه التهدئة في قطاع غزة، وذلك من أجل التركيز في الهدف الأهم، وهو منع تعزيز إيران لقوتها في سوريا، وفي تسلح حزب الله، وتعزيز قوته بصواريخ دقيقة.
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