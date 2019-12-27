إصابة 7 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأنحاء متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس رحلات وسيارة نقل بالطريق الزراعي ، أمام قرية قصر المصري بدائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة أبو حمص يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى ، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بين أتوبيس رحلات وسيارة نقل أمام قرية قصر المصرى إتجاه القاهرة



وأسفر الحادث عن اصابة كل من :" مصطفى عبد الله عبد المجيد" 28 سنة، " أمجد أحمد خميس" 20 سنة، " محمد صبحى محمد على" 18 سنة، "هشام عبد الله قنديل" 23 سنة، " محمد محمود بلتاجى" 51 سنة " سائق الأتوبيس"، " ياسر صبحى سلطان" 43 سنة،" سائق سيارة نقل"، وجميعهم مصابون بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور في أماكن متفرقة بالجسم



وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ العلاج اللازم لهم.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



