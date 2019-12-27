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منوعات

بيت العجائب.. منزل بسعة 3 مراتب يعيش فيه 30 شخصا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
"المكان يساعي من الحبايب ألف" على هذا المبدأ يعيش أكثر من 30 شخص في غرفة تكفي ثلاث مراتب فقط وطاولة تحمل مدفأة وكرسي واحد، تلك الغرفة غير المرخصة قانونيًا كانت تجمع زوج وزوجة وأطفالهم وآخرون من ضمنهم مطلوبون للعدالة.

عن طريق الصدفة اكتشفت الشرطة ذاك المنزل الصغير للغاية، ووصفته بالمرعب خلال غارة على الممتلكات في داجنهام، وتم العثور على جميع السكان الذين يعيشون على نحو غير قانوني، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

تضمنت المنشأة سقيفة غير مرخصة، حيث وجد رجل وامرأة يعيشون على مرتبتين مزدوجتين وسخان كهربائي، وقد تم بناء المنزل المكون من طابق واحد في إحدى الحدائق بنوافذ زجاجية مزدوجة وباب، مزود بإضاءة كهربائية.

وكان جميع السكان الآخرين يعيشون بشكل غير قانوني في المنزل غير المرخص.
بيت العجائب.. منزل بسعة 3 مراتب يعيش فيه 30 شخصا
بيت العجائب.. منزل بسعة 3 مراتب يعيش فيه 30 شخصا
بيت العجائب.. منزل بسعة 3 مراتب يعيش فيه 30 شخصا
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