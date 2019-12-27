اليابان تعتذر عن خبر خاطئ بشأن هدية كوريا الشمالية

اعتذرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن خبر غير صحيح يفيد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا سقط في المياه الواقعة شرقي الأرخبيل الياباني.



وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت هيئة الإذاعة ""NHK" إنه تم رصد ومشاهدة صاروخ كوري شمالي يسقط في البحر على بعد ألفي كيلومتر تقريبا شرقي منحدر كيب إريمو بهوكايدو.



وبعد ساعات، قدمت الهيئة اعتذارًا للمواطنين، لافتة إلى أن الخبر لم يكن صحيحًا وكان ضمن تدريب إعلامي على حالات الطوارئ، والتحذير من الكوارث والتهديدات الأمنية.



وكانت كوريا الشمالية وعدت الولايات المتحدة هذا الشهر بإرسال "هدية في عيد الميلاد"، إذا ما استمرت في سياستها تجاه بيونج يانج.



وعلى إثرها، أجرى سلاح الجو الأمريكي، رقابة واستطلاعا جويَا قرب الحدود الكورية الشمالية.