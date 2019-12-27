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عصام مرعى: الماديات والمستحقات تنعكس على النواحي الفنية للاعبين

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:54 ص
الكابتن عصام مرعى
الكابتن عصام مرعى
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ريهام فيكتور
قال عصام مرعى، المدرب العام السابق للزمالك: إن فكرة تسريب عقود لاعبي الزمالك انتشرت الفترة الأخيرة لأن عقود بعض اللاعبين كانت تحتاج إلى تعديل، لافتا إلى أنه طالما هناك وعد لابد من وجود مصداقية وتعديل فى العقود للحفاظ على اللاعبين وقوام الفريق.

وأضاف عصام مرعى، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " dmc"، أن طارق حامد ، أحد لاعبى نادى الزمالك " امتداد للعيبة اللى شالت نادى الزمالك وكان رجلا بمعنى الكلمه فى كل مبارياته بالنادى.

وأشار الى انه احيانا الإصابة تكون نفسية اللاعب أكثر من كونها جسدية، منوها إلى ان اللاعب يمكن ان يكون به اصابه ولكن يشارك في المباراة بحكم انه نفسيا مهيأ لذلك و يريد النجاح والفوز لناديه، مؤكدا ان طارق حامد حصل على أكثر من وعد ولم ينفذ .

وتابع عصام مرعي انه عندما تكون الماديات والمستحقات جيدة وايجابية تنعكس على النواحي الفنية وبالتالي يكون هناك نتائج جيدة وأداء غير متوقع .

واكد، أن جزء كبير الماديات يؤثر على الأداء في الملعب ،مشيرا الى ان موضوع الانتماء والولاء وابن النادى لم يصبح موجود كما كان يحدث من قبل ، فلابد من الالتزام بهذه الجزئية ،ومن الطبيعى أن الإدارة توفى كل المستحقات وتوفر الاحتياجات الخاصة بكل لاعب بالنادى .
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