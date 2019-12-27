رفع درجة الاستعداد بصحة الدقهلية بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية رفع درجة الاستعداد بمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة بمناسبة إحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس.

جاء ذلك بناء على تعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

كما أكد تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من المحلات والمطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية.

كما أكد تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من المحلات والمطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية.



