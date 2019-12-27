رفع درجة الاستعداد بصحة الدقهلية بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية رفع درجة الاستعداد بمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة بمناسبة إحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس.
جاء ذلك بناء على تعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
وأكد توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وتوافر أكياس الدم ومشتقاتة ببنوك الدم ومنع الأجازات بالمستشفيات طوال فترة الاحتفالات.
كما أكد تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من المحلات والمطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية.
كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية وأخذ عينات الأغذية باستمرار من تلك المنافذ وتكثيف حملات صحة البيئة على النوادي والمتنزهات العامة والحدائق وحمامات السباحة وأخذ عينات للمياه من هذه الأماكن وكذلك النظافة العامة حول الكنائس وأماكن التجمعات والأسواق العامة والباعة الجائلين والتأكد من جودة المنتجات الغذائية والبيئة الصحية.